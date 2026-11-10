Gewalttaten an Kindern: Wie Eltern das Thema begleiten können

Nach Gewalttaten an Kindern rät Frau Gierth Eltern zu Gesprächsbereitschaft, sachlicher Information und begrenztem Konsum belastender Inhalte im Alltag.

Nach Nachrichten über Gewalttaten an Kindern oder Jugendlichen stellen sich viele Eltern die Frage, ob sie das Thema von sich aus ansprechen sollten. Frau Gierth gibt dazu in einem Interview eine klare Einschätzung: Eltern sollten das Thema nicht aufdrängen, aber deutlich machen, dass sie für Gespräche offen sind.

Die Frage nach dem richtigen Umgang beschäftigt Familien besonders dann, wenn Kinder über Gleichaltrige oder Medien bereits von einem Vorfall gehört haben. Frau Gierth ordnet deshalb sowohl das aktive Ansprechen als auch das vollständige Vermeiden des Themas ein und erläutert, worauf es im Alltag ankommt.

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Gesprächsbereitschaft statt Aufdrängen bei Gewalttaten

Eltern sollten das Thema nicht aufdrängen, sondern Gesprächsbereitschaft signalisieren, so Frau Gierth. Ein offenes Angebot gibt Kindern die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wann sie sprechen möchten.

Haben Kinder bereits von einer Gewalttat erfahren, kommt es laut Frau Gierth darauf an, ihre Fragen und Sorgen ernst zu nehmen. Eltern können ihrem Kind dabei helfen, das Geschehen emotional einzuordnen und die eigenen Gefühle zu benennen.

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Informationen sollten altersgerecht, entwicklungsangemessen und sachlich vermittelt werden. Auf das Wesentliche beschränkt, bleiben sie für Kinder verständlich und überfordern sie nicht.

Eine ungefilterte Konfrontation mit Nachrichten, Bildern und belastenden Details kann Kinder überfordern und Ängste verstärken. Entscheidend sei, Orientierung und Sicherheit zu vermitteln, ohne zusätzliche Verunsicherung auszulösen.

Unterschiedliche Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen

Frau Gierth rät von einer aktiven Konfrontation ab, weil nicht jedes Kind das Bedürfnis hat, mit den Eltern über eine Gewalttat zu sprechen. Die Reaktion des Kindes sollte deshalb respektiert werden.

Für Eltern bedeutet das, ein Gespräch nicht zu erzwingen, auch wenn sie selbst das Bedürfnis haben, sich auszutauschen. Das Kind entscheidet, ob und wann es Fragen stellt.

Die Frage, ob das Thema vollständig vermieden werden kann, beantwortet Frau Gierth zurückhaltend. Eine vollständige Vermeidung sei kaum möglich, wenn Kinder und Jugendliche über Gleichaltrige, soziale Netzwerke oder weitergeleitete Nachrichten damit in Berührung kommen.

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Laut Frau Gierth ist daher weniger entscheidend, ob Konfrontation oder Vermeidung gewählt wird, sondern wie Kinder bei der Verarbeitung des Geschehens unterstützt werden.

Begrenzung belastender Inhalte und Alltagsroutinen

Wiederholte Konfrontation mit belastenden Inhalten sollte begrenzt werden, während positive Erlebnisse helfen, emotionale Anspannung abzubauen. Diesen Ansatz vertritt Frau Gierth ausdrücklich.

Eltern sollten Raum für Fragen und Gefühle geben, ohne eine Auseinandersetzung mit dem Thema zu erzwingen. Gleichzeitig ist es wichtig, die wiederholte Begegnung mit belastenden Inhalten zu begrenzen.

Positive Erlebnisse, gemeinsame Aktivitäten und vertraute Alltagsroutinen können laut Frau Gierth dazu beitragen, Abstand zu gewinnen. Solche Momente schaffen Ruhe, nachdem Kinder mit einer belastenden Nachricht konfrontiert wurden.

Zugleich stärken diese Erfahrungen das Gefühl von Sicherheit und Selbstwirksamkeit bei Kindern. Für Familien heißt das im Alltag, belastende Nachrichten nicht ständig präsent werden zu lassen und bewusst Zeit für Vertrautes einzuplanen.