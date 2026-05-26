Gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Rayo Vallecano und Crystal Palace Fans in Leipzig

Die Polizei musste mit einem Großaufgebot eingreifen, nachdem erste gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern von Rayo Vallecano und Crystal Palace gegeben wurden. Die spanische Gruppe von knapp 50 Rayo-Sympathisanten wollte den Engländern ans Leder gehen.

Am Abend vor dem Finale der Conference League in Leipzig hat es erste gewalttätige Auseinandersetzungen gegeben zwischen den Fanlagern von Rayo Vallecano und Crystal Palace .

Die Polizei musste mit einem Großaufgebot eingreifen. Die Situation eskalierte gegen 20.15 Uhr in der Reichsstraße, nachdem spanische Fangesänger von Fangesängen der Crystal-Palace-Anhänger provoziert worden waren. Die Rayo-Sympathisanten wollten den Engländern ans Leder gehen. Es gab Verwüstungen und Sachbeschädigungen, aber die Fans konnten von den Polizeikräften getrennt werden. Ob Personen verletzt wurden, ist unklar





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