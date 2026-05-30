Gewalttätige Zusammenstöße zwischen Fans und Polizei während des Champions-League-Finals in Paris

Während des Champions-League-Finals zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal in Budapest kam es in Paris zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Fußballfans und der französischen Polizei. Die Polizei nahm 45 Personen in Gewahrsam und ein Polizist wurde verletzt. Es kam zu Zerstörungen in der Nähe der Champs-Élysées und des Parc des Princes.

Während des Champions-League-Finals zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal in Budapest kam es in Paris zu gewalttätigen Zusammenstöße n zwischen Fußballfans und der französischen Polizei .

Die Polizei kontrollierte insgesamt 2216 Personen und belegte 89 mit Geldstrafen. Im gesamten Ballungsraum wurden 45 Personen in Gewahrsam genommen und ein Polizist wurde verletzt. In der Nähe der Champs-Élysées wurde eine Bushaltestelle zerstört und nahe des Parc des Princes wurden eine Bäckerei und ein Restaurant beschädigt. Die Einsatzkräfte reagierten mit Tränengas, nachdem Feuerwerkskörper auf sie geworfen worden waren.

Innenminister Laurent Nunez erklärte, es habe ein robustes Sicherheitskonzept gegeben, um Gewalt einzudämmen. Rund 22.000 Polizisten waren landesweit im Einsatz, davon 8000 in Paris





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