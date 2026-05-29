Gewerkschaften warnen vor Lockerung des Acht-Stunden-Tages - Gesundheitsschäden befürchtet

Gewerkschaften wie DGB und NGG lehnen die geplante Reform des Arbeitszeitgesetzes ab, die eine wöchentliche statt tägliche Höchstarbeitszeit vorsieht. Sie warnen vor Gesundheitsschäden und fordern den Erhalt des Acht-Stunden-Tages.

Die Diskussion um eine Modernisierung des Arbeitszeitgesetz es sorgt für heftigen Widerstand der Gewerkschaften . Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) warnen eindringlich vor den gesundheitlichen Folgen einer Abkehr von der täglichen Höchstarbeitszeit von acht Stunden.

Eine Aufweichung dieser Regel würde einseitig die Beschäftigten belasten und ihre Gesundheit gefährden, so die Kritik der Arbeitnehmervertreter. Anja Piel, Vorstandsmitglied des DGB, betonte in einem Interview mit den Funke-Zeitungen, dass zu lange Arbeitstage nachweislich zu ernsthaften Erkrankungen führen können. Diese würden nicht nur die betroffenen Arbeitnehmer treffen, sondern auch gesamtwirtschaftliche Schäden verursachen und das Gesundheitssystem zusätzlich belasten. Jede Lockerung der bestehenden Regeln sei daher abzulehnen.

Das aktuelle Gesetz sichere die Gesundheit der Beschäftigten und verhindere, dass Menschen wie Maschinen behandelt werden. Auch der Vorsitzende der NGG, Guido Zeitler, sprach sich vehement gegen eine Aufweichung des Acht-Stunden-Tages aus. Er warnte vor einem Rückschritt in Zeiten, die man nicht zurückhaben möchte. Arbeitsmedizinische Studien hätten eindeutig belegt, dass zu lange Arbeitszeiten krank machten.

Das Arbeitszeitgesetz sei seit jeher ein Schutzschild für die Beschäftigten gegen die Ansprüche und Willkür ihrer Vorgesetzten. Heute scheine die Belastbarkeitsgrenze vieler Arbeitnehmer jedoch in Vergessenheit geraten zu sein. Das Ziel der Arbeitgeber in der aktuellen Debatte sei es offenbar, ihre Beschäftigten nach Belieben einsetzen zu können. Die Bundesregierung plant eine Reform des Arbeitszeitgesetzes, um mehr Flexibilität zu ermöglichen.

Statt der starren täglichen Höchstarbeitszeit von acht Stunden soll eine wöchentliche Höchstarbeitszeit eingeführt werden. Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) will in Kürze einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Diese Pläne stoßen jedoch auf breite Ablehnung in den Gewerkschaften und bei vielen Arbeitnehmern. Sie befürchten, dass die neue Regelung zu einer faktischen Verlängerung der Arbeitszeit führen könnte, da die tägliche Grenze wegfällt.

Die Gewerkschaften fordern daher, dass der Acht-Stunden-Tag als zentrale Schutzvorschrift erhalten bleibt. Sie verweisen auf internationale Studien, die zeigen, dass Länder mit strengen Arbeitszeitregelungen produktiver und gesünder sind. Eine Flexibilisierung dürfe nicht zu Lasten der Beschäftigten gehen. Vielmehr müssten auch flexible Arbeitszeitmodelle wie Vertrauensarbeitszeit oder Gleitzeit so gestaltet werden, dass die Gesundheit nicht gefährdet wird.

Die Debatte um das Arbeitszeitgesetz wird in den kommenden Wochen weiter an Fahrt aufnehmen. Die Gewerkschaften haben angekündigt, sich mit Kampagnen und Aktionen gegen die geplanten Änderungen zu wehren. Sie sehen die Gefahr, dass der Arbeitnehmerschutz in Zeiten von Fachkräftemangel und steigender Arbeitsbelastung weiter ausgehöhlt wird. Die Politik sei gefordert, einen Ausgleich zwischen Flexibilitätswünschen der Wirtschaft und dem Schutz der Beschäftigten zu finden.

Zudem wird auf die steigende Zahl von Burnout-Fällen verwiesen, die mit langen Arbeitszeiten in Verbindung gebracht werden. Die Arbeitnehmervertreter argumentieren, dass eine Ausweitung der täglichen Arbeitszeit die physische und psychische Gesundheit massiv beeinträchtigen würde. Die geplante Reform sende ein fatales Signal an die Unternehmen, dass Arbeitnehmerschutz nachrangig sei. Stattdessen müsse die Politik Anreize für gesunde Arbeitsbedingungen schaffen, etwa durch verbindliche Pausenregelungen und eine Begrenzung von Überstunden.

Die Gewerkschaften appellieren an die Bundesregierung, die Bedenken ernst zu nehmen und auf eine Reform zu verzichten, die die Gesundheit der Arbeitnehmer gefährdet. Sie sind bereit, in den Dialog zu treten, aber nicht unter dem Diktat der Arbeitgeberverbände, die einseitig ihre Interessen durchsetzen wollen. Am Ende steht die Frage, ob die geplante Reform tatsächlich zu mehr Flexibilität führt oder ob sie nicht vielmehr die Tür für ausufernde Arbeitszeiten öffnet.

Die Gewerkschaften sind überzeugt, dass der Acht-Stunden-Tag ein bewährtes und notwendiges Instrument des Arbeitnehmerschutzes ist, das nicht leichtfertig aufgegeben werden darf. Sie fordern die Koalition auf, das Arbeitszeitgesetz im Sinne der Beschäftigten zu modernisieren, ohne deren Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Regierung auf die Proteste hört oder ob sie den Konflikt mit den Gewerkschaften riskiert





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