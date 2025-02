Gewichtsverlust ohne Sport: So geht's

Auch ohne Sport ist Gewichtsverlust möglich! Dieser Artikel gibt Tipps für eine gesunde Ernährung und einen aktiven Lebensstil, die zum Abschalten von Kilos beitragen.

Gewicht zu verlieren ist für Viele ein wichtiges Ziel. Oft wird Sport als unverzichtbarer Bestandteil einer Gewichtsreduktion gesehen. Aber was ist, wenn man das einfach nicht will oder aus gesundheitlichen Gründen nicht kann? Hat man dann überhaupt die Chance, Gewicht zu verlieren? Die gute Nachricht: Auch ohne Sport ist Gewichtsverlust möglich. Dafür sollte man auf eine gesunde Ernährung und einen gesunden Lebensstil achten.

\Aber was genau ist entscheidend, um das Ziel zu erreichen? Der Schlüssel liegt in der Kalorienbilanz: Man sollte weniger Kalorien zu sich nehmen, als man verbrennt. Die DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) empfiehlt, die Lebensmittelwahl sorgfältig zu treffen. Lebensmittel mit hoher Energiedichte – wie Süßigkeiten, Chips oder frittierte Produkte – liefern in bereits kleinen Mengen viele Kalorien. Gemüse und wasserreiche Speisen wie Suppen hingegen besitzen eine geringe Energiedichte und sättigen besser bei weniger Kalorien. Eine klare Gemüsebrühe oder ein grüner Salat vor der Hauptmahlzeit können laut DGE ebenfalls helfen, den Hunger zu zügeln und so die Energieaufnahme zu reduzieren. \ Weniger Zucker und Fett zu sich nehmen: Lebensmittel mit viel Zucker oder viel Fett sollten nur selten und wenn, dann in kleinen Mengen gegessen werden. Beim Kochen sollte man zu fettreduzierten Produkten greifen, zum Beispiel zu magerem Fleisch oder fettarmen Milchprodukten. Keine flüssigen Kalorien zu sich nehmen: Gesüßte Getränke, Fruchtsäfte oder Alkohol können unbemerkt die Kalorienzufuhr in die Höhe treiben, ohne zu sättigen. Wasser, ungesüßter Tee oder ungesüßter Kaffee sind bessere Alternativen. Langsam essen: Wer langsam isst, gibt seinem Körper die Chance, rechtzeitig ein Sättigungsgefühl zu registrieren. Dadurch können unnötige Kalorien vermieden werden. Portionen verkleinern: Wer eine kleinere Portion isst, kann Kalorien einsparen, ohne das Lieblingsessen komplett aufgeben zu müssen. Die DGE empfiehlt, drei Hauptmahlzeiten und maximal zwei gesunde Snacks pro Tag zu sich zu nehmen. Dabei sollte das Frühstück ballaststoff- und eiweißreich sein, das Abendessen leicht und kohlenhydratarm. Direkt vor dem Schlafengehen sollte Essen komplett vermieden werden. \ Wer keinen Sport machen möchte oder kann, sollte trotzdem darauf achten, einen aktiven Lebensstil zu haben. Bereits kleine Veränderungen im Alltag können den Kalorienverbrauch enorm unterstützen. So empfiehlt die AOK, den Treppenaufgang zu nutzen, anstatt immer mit dem Fahrstuhl zu fahren. Außerdem sollte man immer wieder kurze Spaziergänge machen. Auch leichte Gartenarbeiten oder putzen können dazu beitragen. Der wichtigste Tipp: Man muss nicht alles auf einmal ändern. Kleine, nachhaltige Veränderungen im Alltag können über die Zeit zu einem großen Erfolg führen.





