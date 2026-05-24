Gewinn für soziale Einrichtungen bei Geldauflagen in MV

Rechtsmittelbehörden in Mecklenburg-Vorpommern haben im Vorjahr Geldauflagen in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro in Straf- und Ermittlungsverfahren erlassen. Davon gingen rund 57 Prozent an soziale Einrichtungen wie z.B. gemeinnützige Organisationen.

Verhängt ein Gericht in Mecklenburg-Vorpommern eine Geldauflage , profitieren meist soziale Einrichtungen wie z. B. Organisationen des Opferschutzes oder Kinderhospize. Justizministerin Jacqueline Bernhardt erinnert daran, dass die Zuweisungen eine soziale Komponente haben und Geldleistungen als persönliche Wiedergutmachung oft auch enthalten sind.

Insgesamt verteilen die Gerichte und Staatsanwaltschaften in MV seit 2011 knapp 21 Millionen Euro, davon 13 Millionen an gemeinnützige Einrichtungen. Zu den Organisationen, die bisher am meisten Geld zugesprochen bekamen, gehören u.a. das Kinderhospiz Greifswald, die Verkehrswacht Stralsund und der Opferschutzverein Weißer Ring





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