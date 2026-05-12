Gewinnchancen beim Eurojackpot: Mit einem größeren Lottogewinn können Träume wahr werden

Mit einem höheren Lottogewinn können Träume wahr werden, wie ein eigenes Haus, Autos für die großen Kinder oder nicht mehr zur Arbeit müssen. Lotto-Spieler in ganz Europa fiebern jeden Dienstag und Freitag der Ziehung entgegen, da diese Woche am Dienstag 87 Millionen Euro im Jackpot sind. Wann findet die Ziehung des Eurojackpots statt? Alle Regeln und Begriffe, die Sie kennen sollten, finden Sie hier.

Ein eigenes Haus, Autos für die großen Kinder, nicht mehr zur Arbeit müssen ... Mit einem größeren Lottogewinn beim Eurojackpot können solche Träume wahr werden.

Jeden Dienstag und Freitag fiebern Lotto-Spieler in ganz Europa dieser Ziehung entgegen. Diese Woche sind am Dienstag 87 Millionen Euro im Jackpot! Wann findet die Ziehung des Eurojackpots statt? Alle Regeln und Begriffe, die Sie kennen sollten Jeden Dienstag und Freitag werden in Helsinki (Finnland) fünf aus 50 möglichen Gewinnzahlen und zwei Eurozahlen zwischen 1 und 12 gezogen.

Ziel für Sie ist es, möglichst viele der gezogenen Zahlen im Vorhinein zu tippen. Lottogewinne unterliegen nicht der Steuerpflicht, da sie als Gewinne auf Glück basieren. Steuerpflicht entsteht erst, wenn der Lottogewinn in Form eines Ertrags realisiert wird. In solchen Fällen, wie zum Beispiel Investitionen in Geldanlagen oder Immobilien nach dem Gewinn, werden die daraus erzielten Einkünfte regulär besteuert.

Prinzipiell unterscheidet man zwischen aktivem und passivem Lotto-Spiel. Aktiv bedeutet dabei, dass Sie selbst Zahlen auswählen, mit welchen Sie hoffen, etwas zu gewinnen. Passives Lotto-Spiel bezieht sich zum Beispiel auf Lose, welche Ihnen zugeteilt werden und eine feste Nummer enthalten. Eurojackpot zählt dabei zum aktiven Lotto-Spiel





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