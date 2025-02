Gewinnen Sie ein Traumhaus an der Flensburgischen Förde

LOTTO24 verlost ein schlüsselfertiges Förde-Traumhaus im Wert von 1,4 Millionen Euro. Die Teilnahme beginnt ab nur 5 Euro. Mit jedem Loskauf unterstützen Sie soziale Projekte.

Traumhausverlosung von LOTTO24 : Ein schlüsselfertiges Förde-Traumhaus im Wert von 1,4 Millionen Euro wartet darauf, von Ihnen gewonnen zu werden. Das Traumhaus ist vollständig mit der SCHÖNER WOHNEN Kollektion eingerichtet und verfügt über ein großes, loftartiges Wohnzimmer mit offener Küche, drei Schlafzimmer, ein Sport- und Yoga-Zimmer sowie zwei luxuriöse Bäder. Gemütliche Stunden können Sie bei dem Gas-Kamin verbringen. Die Nähe zu Flensburg macht das nordische Traumhaus perfekt.

Als Gewinner erhalten Sie nicht nur das Traumhaus, sondern auch 50.000 Euro Bargeld und alle anfallenden Kosten wie Notarkosten und Grunderwerbssteuer sind bereits berücksichtigt. Die Teilnahme startet ab nur 5 Euro. Neukunden bei LOTTO24 profitieren sogar von einem 5 Euro Rabatt, wenn Sie mindestens 10 Euro einsetzen. Mit wenigen Klicks können Sie an der Verlosung teilnehmen, bei der Ihr Glück zählt. Alle drei Monate verlost LOTTO24 ein Traumhaus in Top-Lage. Neben dem Hauptgewinn warten auch spannende Extra-Preise auf Sie. Mit jedem Loskauf tragen Sie gleichzeitig zu einem guten Zweck bei, denn LOTTO24 unterstützt mit einem Teil der Einnahmen soziale Projekte. Dieses Mal geht das Geld an Herzenswünsche e.V., der schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen Mut, Kraft und Freude schenkt. Ob Reittherapien, Klinikclowns oder Klimakuren für Mukoviszidose-Patienten – die Projekte spenden den Betroffenen und ihren Familien Hoffnung. Die LOTTO24 AG ist der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterien im Internet und vermittelt Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften und die Deutsche Fernsehlotterie





