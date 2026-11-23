Nürnberg - Der „Sternschnuppen“-Adventskalender verbindet Gewinnchancen mit sozialem Engagement. Mehr als 700 Preise im Wert von 60.000 Euro warten hinter den Türchen, während der Reinerlös regionalen Hilfsorganisationen wie „Freude für alle“ zugutekommt.

- Der „Sternschnuppen“-Adventskalender verbindet Gewinnchancen mit sozialem Engagement. Mehr als 700 Preise im Wert von 60.000 Euro warten hinter den Türchen, während der Reinerlös regionalen Hilfsorganisationen wie „Freude für alle“ zugutekommt.

Egal ob als Geschenk oder für einen selbst: Der „Sternschnuppen“-Adventskalender des Lions Club Nürnberg-Franken ist weiterhin erhältlich. Verkauft wird er unter anderem in den Beck-Filialen, Obi-Märkten und Kieser-Filialen im Nürnberger Stadtgebiet, bei weiteren Einzelhändlern sowie beim Post SV. Der Kalender verbindet die Vorfreude auf Weihnachten mit einer guten Sache und bietet die Chance auf attraktive Gewinne. Denn jeder Kalender ist zugleich ein Los.

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Es winken mehr als 700 Preise im Gesamtwert von 60.000 Euro. Hinter den 24 Türchen verbergen sich zum Beispiel Reise- und Hotelgutscheine, Smartphones und Notebooks, Theater- und Konzertkarten, VIP-Karten, Schmuck und vieles mehr. Sämtliche Gewinne wurden von Unternehmen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen aus Nürnberg und der Region zur Verfügung gestellt. Die gezogenen Gewinnnummern werden während der Adventszeit in jeder Ausgabe der gedruckten Zeitungen und E-Paper unseres Medienhauses veröffentlicht.

Zudem sind sie nach und nach unterMann bei Nürnberg droht Zwangsräumung: „Der letzte Abstieg vor der Straße?

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“ Der Verkauf läuft weiterhin, solange der Vorrat reicht. Der Reinerlös kommt sozialen Projekten und Organisationen in der Region zugute, darunter „Freude für alle“, „Klasse 2000“, Lilith, Wildwasser sowie der Nürnberger Stadtmission. Auch der diesjährige „Sternschnuppen“-Adventskalender ist zugleich ein kleines Kunstwerk: Das Motiv stammt von der Nürnberger Künstlerin Ludmila Fischer, die in Fürth ihr Atelier hat. Zu sehen ist eine winterliche Szene am Tiergärtnertor.

Schnee bedeckt die Dächer, Kinder bauen einen Schneemann, während im Vordergrund der Weihnachtsmann einen Schlitten mit Geschenken zieht. Für die Gestaltung ließ sich Fischer von Erinnerungen an ihre eigene Kindheit und das Warten auf das Christkind inspirieren.