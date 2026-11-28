electrive verlost zusammen mit MENNEKES eine hochwertige Wallbox mit 11 kW Ladeleistung. Die AMTRON 4You 560 C2 bietet smarte Funktionen, WLAN und LAN sowie Unterstützung für intelligentes Solarladen.

Die Adventszeit lädt dazu ein, anderen eine Freude zu machen. Gemeinsam mit MENNEKES verlost electrive zum 1. Advent eine hochwertige AMTRON® 4You 560 C2 Wallbox mit 11 kW Ladeleistung.

Freuen Sie sich auf komfortables Laden zu Hause, die intelligente Nutzung von Solarstrom und zahlreiche smarte Funktionen, die den Alltag mit dem Elektroauto noch einfacher machen. Die Wallbox eignet sich sowohl für Privatfahrzeuge als auch für elektrische Dienstwagen. Mit der AMTRON® 4You Produktfamilie bietet MENNEKES passende Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen rund um das Heimladen. Der AMTRON® 4You 560 gehört zu den besonders vielseitigen Modellen der Baureihe und kombiniert Komfort, Vernetzung und zukunftsorientierte Technologie in einer Wallbox.

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Das fest angeschlossene 7,5 Meter lange Ladekabel lässt sich direkt an der Wallbox verstauen. Eine LED-Statusanzeige informiert jederzeit über den aktuellen Ladezustand. Zusätzliche Komfortfunktionen wie Bodenbeleuchtung und Näherungssensor erleichtern die Nutzung im Alltag und sorgen für ein modernes Ladeerlebnis. Die Wallbox lässt sich über WLAN oder LAN in das Heimnetzwerk integrieren und bequem per App steuern.