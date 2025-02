Gewinnspiel: Nintendo Switch und Donkey Kong Country Returns HD gewinnen!

ntower und Nintendo verlosen im Rahmen des Launches von Donkey Kong Country Returns HD eine Nintendo Switch (OLED-Edition) inklusive dem Spiel und Merchandise. Zudem winkt 2x Donkey Kong Country Returns HD als Handelsversion mit Merchandise. Um teilzunehmen, musst du bis zum 22.02.2025 deine Lieblings-Donkey Kong Videospiele in den Kommentaren unter der News nennen.

Vor einigen Wochen veröffentlichte Nintendo mit Donkey Kong Country Returns HD eine überarbeitete Neuauflage des Spiels, das ursprünglich im Jahr 2010 für die Wii veröffentlicht wurde. In unserem ausführlichen Review konnte Donkey Kong Country Returns HD unsere Redakteurin Kerstin Steiner mit der grafisch verbesserten Qualität sowie dem spaßigem und herausfordernden Gameplay überzeugen.

Kannst du dir die überarbeitete Neuauflage noch nicht für die Nintendo Switch zulegen? Im Nintendo eShop ist vor wenigen Tagen nicht nur eine kostenlose Demoversion erschienen, sondern wir starten hier und jetzt ein Gewinnspiel, bei welchem du eine Nintendo Switch sowie das Spiel abstauben könntest! Unser Gewinnspiel zu Donkey Kong Country Returns HD! In Kooperation und mit der freundlichen Unterstützung von Nintendo feiern wir den erfolgreichen Launch von Donkey Kong Country Returns HD mit einem Gewinnspiel. Durch die erfolgreiche Teilnahme hast du die Chance auf eine Nintendo Switch (OLED-Edition) samt der Handelsversion von Donkey Kong Country Returns HD sowie passendem Merchandise. Zusätzlich verlosen wir obendrauf noch 2x Donkey Kong Country Returns HD als Handelsversion, selbstverständlich ebenfalls mit dem Merchandise.© Nintendo, Bildmontage: © ntower Welche Donkey Kong-Videospiele gehören zu euren Lieblingen? Möchtest du an diesem Gewinnspiel teilnehmen? Dann musst du bis zum 22.02.2025 um 23:59 Uhr unserer Zeit folgende Frage in den Kommentaren unter dieser News beantworten: Welche Videospiele von und mit Donkey Kong gehören bis heute zu euren absoluten Favoriten? Steht das klassische Donkey Kong ganz oben auf eurer Liste, trommelt ihr bis zum heutigen Tage noch gerne mit Donkey Konga auf dem Trommel-Controller herum oder stellt ihr euch in Donkey Kong Country: Tropical Freeze den knackigen Herausforderungen? Spiele wie Diddy Kong Racing lassen wir selbstverständlich auch als Antwort gelten. Wir sind gespannt auf eure Antworten und wünschen euch ganz viel Glück bei diesem Gewinnspiel!Teilnahmeberechtigung: Teilnahmeberechtigt ist jeder, der seinen ständigen Wohnsitz in Deutschland hat und mindestens 12 Jahre alt ist. Mitarbeiter sowie Angestellte von ntower und Nintendo dürfen an dem Gewinnspiel nicht teilnehmen. Gewinnbenachrichtigung: Die Gewinner werden in Textform über eine persönliche Nachricht auf ntower.de oder über die auf ntower.de registrierte E-Mail-Adresse benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der 22.02.2025 um 23:59 Uhr. Datenschutz: Die Teilnehmer sind mit der Veröffentlichung ihres auf ntower.de registrierten Nicknamen einverstanden. Personenbezogene Daten für den Versand der Gewinnartikel werden erst bei der Gewinnvergabe von den Gewinnern angefragt. Eine Einwilligung der Weitergabe der Versanddaten an Dritte (z. B. Sponsoring-Partner oder Logistikunternehmen) wird gesondert über die auf ntower.de registrierte E-Mail-Adresse oder über eine persönliche Nachricht von den Gewinnern eingefordert. Ohne Übermittlung der Versanddaten und der Einwilligung der Weitergabe dieser Versanddaten an Dritte können keine Gewinnartikel an die jeweiligen Gewinner versendet werden. Die personenbezogenen Daten werden nach dem Beenden des Gewinnspiels innerhalb von vier Wochen gelöscht. Bei Fragen zum Datenschutz kann über die E-Mail-Adresse [email protected] Kontakt aufgenommen werden. Sonstiges: Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Es besteht kein Anspruch auf Auszahlung oder Ausgabe eines Ersatzgewinns. Der Veranstalter des Gewinnspiels behält sich vor, bei Vorliegen wichtiger Gründe das Gewinnspiel außerordentlich beenden zu können. Die Preise werden vom oben genannten Hersteller zur Verfügung gestellt. Bei diesem Gewinnspiel handelt es sich um Werbung für die oben genannten Hersteller. Die Gewinner werden intern zufällig ausgelost. Bei Fragen zum Gewinnspiel kann über die E-Mail-Adresse [email protected] Kontakt aufgenommen werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen





