Gewitterfront zog über Region Hannover und droht weiterhin Starkregen

Eine Gewitterfront zog gestern über die Region Hannover und besteht auch heute in einigen Teilen Deutschlands weiterhin die Gefahr von Starkregen und Gewittern. Gestern gab es mancherorts heftige Regenfälle, die mit Tornado-Warnungen einhergingen. Auch heute blitzt und donnert es weiter, bevor das Wetter in der zweiten Hälfte des Wochenendes langsam durchatmet.

Eine Gewitterfront zog gestern über die Region Hannover und besteht auch heute in einigen Teilen Deutschlands weiterhin die Gefahr von Starkregen und Gewittern. Gestern gab es mancherorts heftige Regenfälle, die mit Tornado-Warnung en einhergingen.

Auch heute blitzt und donnert es weiter, bevor das Wetter in der zweiten Hälfte des Wochenendes langsam durchatmet. Am Wochenende wird es noch nicht reine Freude, da am Freitag kräftige Gewitter drohen und erst danach beruhigt sich das Wetter. Die Temperaturen liegen bei 15 bis 20 Grad und die Jacke sollte vielerorts griffbereit bleiben. Der Klimatologe Dr. Karsten Brandt sagt, dass die Schafskälte am Wochenende an Power verliert und sich die Lage entspannt.

Die Temperaturen steigen im Osten auf rund 24 Grad, in Baden-Württemberg auf 23 Grad und in Niedersachsen auf rund 19 Grad. Am Samstag gegen 15 Uhr sind die Temperaturen schon höher als am Vortag zur selben Zeit. Die 20-Grad-Marke wird vielerorts wieder überschritten und es wird endlich besser





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