Der Deutsche Wetterdienst informiert über eine schwere Gewitterfront, die Nordrhein-Westfalen am Donnerstag trifft, mit Sturmböen, kleinkörnigem Hagel, Starkregen und der Möglichkeit von kurzlebigen Tornados. Die akute Gefahr nimmt im Laufe der Nacht ab, bleibt aber bis Freitagabend bestehen. Betroffene sollten sich die Wetterwarnungen genau ansehen und Vorsichtsmaßnahmen treffen.

Achtung, Nordrhein-Westfalen! Am Donnerstag wird es richtig ungemütlich. Eine heftige Gewitterfront rollt auf das Bundesland zu. Der Deutsche Wetterdienst warnt eindringlich vor schweren Unwettern mit Sturmböen .

Stellenweise sind auch Hagel und Starkregen drin. Los geht es schon am späten Vormittag, wenn von Westen die ersten Schauer- und Gewitterwolken aufziehen. Bis zum Nachmittag hat die Front dann das ganze Land erfasst. Es kann zu Sturmböen, kleinkörnigem Hagel und Starkregen kommen, die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber gering.

Dazu bleibt es kühl bei Werten von 17 bis 20 Grad, während im Hochsauerland sogar nur 14 Grad erreicht werden. Richtig brenzlig wird es laut der DWD‑Prognose dann am späten Abend. Eine zweite, noch kräftigere Gewitterfront zieht über Nordrhein-Westfalen. Und es kommt noch dicker: Die Meteorologen schließen vereinzelt die Bildung von kurzlebigen Tornados nicht aus.

Ein Detail, das einem echt Gänsehaut macht und die Gefahr verdeutlicht. Eine gute Nachricht zum Schluss: Im Verlauf der Nacht zu Freitag sollen die Gewitter schnell wieder abklingen. Die akute Unwetter‑Gefahr ist dann erstmal vorbei. Am Freitagabend kann es aber erneut zu einzelnen, kurzen Gewittern kommen.

Die Wetterwarnung gilt für die gesamten Landkreise und die benachbarten Regionen. Betroffene sollten im Falle von heftigen Schlägen und Blitzwarnungen ihr Haus aufhüpfen, Fenster schließen und sich von Dachschrägen fernhalten. Für die Landwirtschaft ist die Nacht ebenfalls kritisch, da starke Regenfluten in Deponien und entlang von Flüssen zu Überschwemmungen führen könnten. Die Kreisverwaltungen haben bereits Evakuierungspläne aktiviert und sind in ständiger Kontakt mit den Einsatzkräften.

Im Rahmen der Notfallmaßnahmen wird die Einsatzdauer der Warnung in den kommenden Stunden genauestens beobachtet. Auf dem Straßenverkehr werden Durchsickerungen von großen Regenmengen dazu führen, dass manche Strecken treibt. Zukünftige Prognosen voraussagen, dass die Gefahr durch den zweiten Ansturm schwächer wird, sobald die Luftmassen in der Region von Effluenz schwächer werdende Isothermen werden. Die Bevölkerung wird gebeten, die offizielle Wettervorhersagen richtig einzuholen und sich auf mögliche plötzliche Änderungen vorzubereiten.

Außerhalb des Wettersunfallbereichs können lokale Behörden an Schulungen teilnehmen, um die Bewältigungsfähigkeit der Gemeinde im Falle eines Schwunges zu erhöhen. Zusammen mit lokalen Rettungsdiensten arbeiten Bürgermeister und Versicherungsagenten, um mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen und zu reduzieren. So bleibt NRW sicher und bleibt tatsächlich auf wipfeln|wartet. | "In diesem Artikel werden die Wetterwarnungen für Nordrhein-Westfalen dargestellt und die Gefahren beschrieben, die bei den mehrwöchigen Gewitterfronten und Regenmauern auftreten können.





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