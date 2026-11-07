GEZ meldet sich bei 73 Millionen: Neuer Datenabgleich 2024 droht Nachzahlungen

Ab November gleicht die GEZ Meldedaten mit 73 Millionen Volljährigen ab. Ziel ist die Auffindung neuer Beitragszahler. Wer keine Antwort schickt, wird automatisch angemeldet.

Die GEZ, heute offiziell als Beitragsservice bekannt, startete am 8. November 2024 um 0 Uhr ihren größten Meldedaten abgleich in der Geschichte. Dabei vergleichen die Mitarbeiter des Rundfunkbeitrag ssystems die von den Einwohnermeldeämtern übermittelten Daten von rund 73 Millionen Volljährigen mit den eigenen, bereits vorhandenen Informationen. Das primäre Ziel dieser umfassenden Aktion ist es, Wohnungen zu identifizieren, für die bislang niemand den gesetzlich vorgeschriebenen Rundfunkbeitrag gezahlt hat. Diese neue Phase der Datenkontrolle markiert einen signifikanten Einschnitt in die Erhebung der Gebühren für öffentlich-rechtliche Medien.

Basis des Datenabgleichs und Löschung

Die Grundlage für diese Massenüberprüfung bilden die Stichtagsdaten, die am 8. November 2024 um 0 Uhr von den zuständigen lokalen Meldebehörden an den Beitragsservice übermittelt werden. In diesen Datensätzen sind der vollständige Name, die genaue Anschrift, das Geburtsdatum sowie das genaue Datum des Einzugs aller volljährigen Einwohner festgehalten. Die eigentliche elektronische Übertragung dieser gewaltigen Datenmenge wird voraussichtlich bis zum 8. Dezember 2024 dauern. Die Träger der Rundfunkanstalten, darunter das ZDF und Deutschlandradio, betonen ausdrücklich, dass die übermittelten persönlichen Daten nach dem Abgleich wieder gelöscht werden. Dies gilt jedoch nur für den Teil, der bereits einem Beitragskonto zugeordnet werden konnte.

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Folgen bei nicht zugewiesenen Wohnungen

Sobald die technische Verarbeitung abgeschlossen ist, beginnt die Phase der Zuweisung. Wer einer Wohnung nicht eindeutig zugeordnet werden kann, erhält voraussichtlich ab dem 14. Dezember 2024 eine Nachricht per Post. Dies betrifft insbesondere Haushalte, bei denen bisher keine Beitragszahlung bekannt war, etwa aufgrund eines Umzugs aus einer Wohngemeinschaft, einer Scheidung oder einer Trennung. In solchen Fällen kann eine Wohnung vorübergehend ohne ein festes Beitragskonto bleiben. Die Entscheidung über die Beitragspflicht richtet sich dabei grundsätzlich nach dem tatsächlichen Einzugsdatum. Beim aktuellen Abgleich im Jahr 2026 erfolgt eine rückwirkende Anmeldung der Beitragspflicht frühestens zum 1. Januar 2024, was zu erheblichen Nachzahlungen führen kann.

Automatische Anmeldung bei Schweigen

Ein entscheidender Mechanismus dieses Systems ist die automatische Registrierung bei passivem Verhalten. Wer die erhaltenen Schreiben der GEZ überhaupt nicht beantwortet, wird automatisch zum Beitragspflichtigen angemeldet. Dies gilt auch für Personen, die den Beitrag bereits freiwillig zahlen; diese müssen lediglich ihre Beitragsnummer angeben, um Doppelbuchungen zu vermeiden. Sollte der bisherige Beitragszahler ausziehen und sich niemand neu in der Wohnung melden, droht bei Schweigen eine saftige Nachzahlung. Die GEZ verweist darauf, dass eine Widerspruchsmöglichkeit gegen die Übermittlung der Daten durch die Meldeämter rechtlich nicht besteht, da die Meldepflicht gesetzlich verankert ist.

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Historischer Kontext und aktuelle Höhe

Es handelt sich bei dieser Maßnahme bereits um den vierten großen Meldedatenabgleich in der Historie der GEZ. Beim letzten solchen Vorhaben im Jahr 2022 wurden insgesamt rund 900.000 Wohnungen aufgespürt, die zuvor keine Gebühren entrichtet hatten. Diese Statistik unterstreicht das immense Potenzial, neue Zahlungspflichtige zu finden. Aktuell beläuft sich der monatliche GEZ-Beitrag auf 18,36 Euro pro Haushalt. Die strenge Durchsetzung und die automatischen Folgemaßnahmen wie Festsetzungsbescheid, Mahnung und Vollstreckungsverfahren bei Nichtzahlung zeigen, wie konsequent das System die Einhaltung der Beitragspflicht überwacht.

Handlungsempfehlung für Bürger

Für betroffene Bürger ist es daher entscheidend, Postsendungen ab Mitte Dezember nicht zu ignorieren. Das Ignorieren der Kommunikation führt unweigerlich zur automatischen Anmeldemeldung und späteren Zahlungsverpflichtung. Wer bereits zahlt, sollte die Beitragsnummer vermerken, um Irrtümer auszuschließen. Die Transparenz der Löschungsrichtlinien für berechtigte Datenpaare soll Bedenken bezüglich des Datenschutzes nehmen, während gleichzeitig der Druck auf säumige Zahler durch die Aussicht auf Nachzahlung erhöht wird. Dies ist die größte Kontrolle in der Geschichte der Rundfunkgebühren in Deutschland.