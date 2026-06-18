Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) prüft, ob der Fifa-Partner ADI Predictstreet ohne deutsche Lizenz wirbt. Das Unternehmen ist während der WM omnipräsent. Hinter dem Sponsor stehen Verbindungen zu Abu Dhabi, und ein Investigativbericht wirft Fragen zum Zustandekommen des Deals auf.

Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder ( GGL ) hat ein offizielles Prüfverfahren gegen den Fifa-Partner ADI Predictstreet eingeleitet. Im Fokus der Ermittlungen steht die Frage, ob das Unternehmen in Deutschland unerlaubtes Glücksspiel anbietet und ob bei der Übertragung der WM-Spiele möglicherweise unzulässige Werbung im deutschen Fernsehen zu sehen ist.

Nach Angaben der GGL besitzt ADI Predictstreet keine deutsche Glücksspiellizenz. In Deutschland dürfen grundsätzlich nur Anbieter werben, die auf der behördlichen Whitelist der erlaubten Glücksspielanbieter stehen. Trotzdem ist das Unternehmen bei der Weltmeisterschaft omnipräsent: Es wirbt auf den Banden in den Stadien, und sein Logo taucht regelmäßig bei Interviews und Pressekonferenzen auf.

Ein Unternehmenssprecher wies alle Vorwürfe zurück und erklärte, dass aus Sicht von ADI Predictstreet kein Gesetzesverstoß vorliege, da man keine Marketing- oder Werbeaktivitäten betreibe, die speziell auf Deutschland ausgerichtet seien. Die Fifa hielt sich zu den Vorwürfen bedeckt und reagierte auf wiederholte Anfragen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) nicht. Die Geschichte hinter dem Sponsor wirft zusätzliche Fragen auf.

ADI Predictstreet gehört zum Umfeld der Herrscherfamilie von Abu Dhabi und betreibt einen sogenannten Prognosemarkt - eine umstrittene neue Form des Wettens, bei der auf nahezu jedes messbare Ergebnis gewettet werden kann. Das Investigativportal "Josimar" hatte bereits vor Monaten über Ungereimtheiten berichtet: Das Sponsoring-Paket über ein Volumen von 150 Millionen US-Dollar wurde mit der Fifa abgeschlossen, als das Unternehmen gerade einmal zwei Wochen alt war. Damals gab es dem Bericht zufolge nicht einmal marktreife Produkte, die beworben werden konnten.

Die Fifa hatte die Zusammenarbeit damals offensiv beworben und erklärt, Fans könnten mithilfe der Plattform des neuen Partners "an dynamischen Tipperlebnissen teilnehmen". Verbandspräsident Gianni Infantino betonte, die Fifa setze alles daran, das Fanerlebnis kontinuierlich zu verbessern und Innovationen zu fördern, die den Fußball noch näher zu den Fans brächten. Das Verfahren der GGL könnte weitreichende Konsequenzen haben, nicht nur für ADI Predictstreet, sondern auch für die Fifa und ihr Sponsoring-Modell.

Sollte sich der Verdacht des unerlaubten Glücksspiels und der unzulässigen Werbung bestätigen, drohen dem Unternehmen Bußgelder und gegebenenfalls ein Entzug der Werberechte. Gleichzeitig steht die Fifa in der Verantwortung, ihre Partner sorgfältig zu prüfen, um nicht in den Verdacht zu geraten, gegen lokale Gesetze zu verstoßen. Die Tatsache, dass derSponsor erst zwei Wochen vor dem Deal gegründet wurde und keine marktreifen Produkte hatte, wirft zudem Fragen zur Transparenz und zum wahren Zweck des Engagements auf.

Möglicherweise dient das Sponsoring weniger der Faninteraktion als vielmehr der Imagepflege der beteiligten Parteien. Die deutsche Regulierung des Glücksspiels ist streng, und die Whitelist soll Verbraucher vor unseriösen Anbietern schützen. Wenn ADI Predictstreet diese Vorgaben umgeht, wäre das ein herber Rückschlag für die GGL und ihr regulatorisches System. Die Fifa muss in Zukunft wohl genauer hinschauen, mit wem sie kooperiert - zumal sie sich als globaler Verband an unterschiedliche nationale Rechtsordnungen halten muss





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