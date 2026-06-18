GGM Gastro bietet professionelle Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen in der Gastronomie an. Der hochwertige Bierkühler und der Premium-Barkühltisch sind nur zwei der vielen Geräte, die das Unternehmen anbietet. Um an den Gewinn teilzunehmen, müssen Sie sich als BILDplus-Kunde einloggen und das Teilnahmeformular ausfüllen.

GGM Gastro verlost zwei leistungsstarke Gastro-Geräte , die für zuverlässige Kühlung und frischen Genuss sorgen. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Gastrotechnik in Europa und bietet professionelle Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen in der Gastronomie .

Der hochwertige Bierkühler verfügt über eine integrierte Zapfanlage und bietet Platz für zwei 50-Liter-Fässer. Ein weiterer Gewinn ist ein hochwertiger Premium-Barkühltisch mit zwei Glastüren und einem Fassungsvermögen von 260 Litern. Durch die eleganten Glastüren behalten Sie Ihre Getränke jederzeit im Blick und haben alles schnell griffbereit. Um an den Gewinn teilzunehmen, müssen Sie sich als BILDplus-Kunde einloggen, das Teilnahmeformular ausfüllen und einen Daumen drücken.

GGM Gastro zählt zu den führenden Anbietern von Gastrotechnik in Europa und steht als europäischer Marktführer für professionelle Ausstattung, zuverlässige Technik und ein besonders breites Sortiment. Restaurants, Hotels, Bars, Cafés und Cateringbetriebe vertrauen seit vielen Jahren auf die hohe Produktqualität und die leistungsstarken Lösungen des Unternehmens. Von leistungsstarker Kühltechnik über moderne Kochgeräte bis hin zur kompletten Betriebsausstattung bietet GGM Gastro professionelle Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen in der Gastronomie.

Der Gewinn ist ein echtes Highlight für alle, die frisch gezapftes Bier lieben. Der hochwertige Bierkühler verfügt über eine integrierte Zapfanlage und bietet Platz für zwei 50-Liter-Fässer. Ob beim nächsten Fußballabend, einer Gartenparty oder einem besonderen Anlass: Mit diesem Gerät genießen Sie echtes Zapf-Feeling wie im Stadion oder Biergarten. Die robuste Verarbeitung und die professionelle Ausstattung machen den Bierkühler zum perfekten Begleiter für alle, die ihre Gäste stilvoll bewirten möchten.

Als zweiter Gewinn wartet ein hochwertiger Premium-Barkühltisch mit zwei Glastüren und einem Fassungsvermögen von 260 Litern. Durch die eleganten Glastüren behalten Sie Ihre Getränke jederzeit im Blick und haben alles schnell griffbereit. Ob in der Hausbar, im Partykeller, in der Outdoor-Küche oder bei Veranstaltungen - dieser Barkühltisch sorgt für eine ansprechende Präsentation und konstant gekühlte Getränke. Jetzt haben Sie die Chance, sich professionelle Kühltechnik direkt nach Hause zu holen





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