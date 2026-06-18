Ghanas Nationalmannschaft startet mit einem 1:0-Sieg gegen Panama in die Weltmeisterschaft 2022. Trotz des schwierigen Wetters und des Fehlens des gesperrten Thomas Partey sichert Caleb Yirenkyi mit einem späten Tor den ersten Dreier für die Black Stars.

Ghana s Fußballer sind trotz der Posse um Mittelfeld-Star Thomas Partey dank eines späten Tores von Caleb Yirenkyi erfolgreich in die Weltmeisterschaft gestartet. Nach einem lange mauen Spiel im Regen von Toronto, das erst in der zweiten Hälfte Fahrt aufnahm, bezwang das Team von Trainer Carlos Queiroz in der Nacht zum Donnerstag Panama mit 1:0 (0:0).

Die positiven sportlichen Schlagzeilen kommen für die Black Stars zum richtigen Zeitpunkt, nachdem die vergangenen Tage vom Rechtsstreit um Partey bestimmt worden waren, der wegen der Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn nicht nach Kanada reisen durfte und daher das erste Gruppenspiel verpasste. Panama, das vom früheren Bundesliga-Torschützenkönig Thomas Christiansen trainiert wird, muss bei seiner zweiten WM-Teilnahme nach 2018 hingegen weiter auf seinen ersten Punkt warten.

Zudem wird es in der Gruppe L mit den Engländern und Kroaten nun ganz schwer mit dem Weiterkommen. Vor dem Spiel hatte John Mahama, Ghanas Präsident, die Mannschaft angerufen und sie auf ihre Mission in Übersee eingestimmt. Ich wollte euch vor diesem Spiel selbst anrufen und euch sagen, dass wir alle für euch beten und daran glauben, dass ihr es schaffen könnt. Ganz Afrika, so Mahama, blicke zu den Black Stars auf.

Und weiter: Wir erwarten von euch, dass ihr dieser Rolle gerecht werdet. Zu Beginn drückte jedoch vor allem Panama. Früh brach Außenverteidiger Amir Murillo auf der rechten Seite durch, nach präziser Flanke zwang Mittelstürmer Cecilio Waterman (2. ) Ghanas Torwart Lawrence Ati Zigi per Volley zu einer Parade.

Nach dem anfänglichen Sturmlauf flachte das Niveau schnell ab. Panama versuchte, die oft aufgerückte Abwehr Ghanas mit langen Bällen zu knacken, agierte aber zu ungenau. Und selbst die Trinkpause bei 19 Grad und Dauerregen brachte wenig. Großchancen sahen die 42.942 Zuschauer bis zur Pause keine mehr.

Nach der Pause kam etwas mehr Schwung ins Spiel, die Ghanaer wurden mutiger, mussten aber Ersatzkeeper Benjamin Asare für den verletzten Ati Zigi bringen. Jonas Adjetey vomprüfte Panamas Schlussmann Orlando Mosquera (48. ) mit einem Kopfball. Während Christiansens Team weiter seine Chancen hatte - Cristian Martinez (60.

) traf das Außennetz -, wurde im Gegensatz zum ersten Durchgang aber auch Ghana richtig gefährlich. Panamas Jiovany Ramos rettete im letzten Moment vor dem einschussbereiten Jordan Ayew (65. ). Nach Freistoß-Flanke von Ayew scheiterte Adjetey (73.

) erneut per Kopf, diesmal ging der Ball knapp daneben. Yirenkyi drückte dann mit Ghanas allerletzten Chance den Ball doch noch über die Linie und sicherte damit den Sieg. Das Spiel war geprägt von widrigen Wetterbedingungen mit Dauerregen und kühlen Temperaturen, was den Fußball oft stocken ließ. Beide Mannschaften hatten ihre Momente, aber Ghana nutzte letztlich seine Gelegenheit.

Der Sieg ist ein wichtiger psychologischer Schub für Ghana nach den Wirren um Thomas Partey, der nicht dabei sein konnte. Für Panama bedeutet die Niederlage einen Rückschlag im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale. Ghana reist mit drei Punkten im Gepäck weiter, während Panama mit leeren Händen dasteht. Das Team von Carlos Queiroz zeigte Kampfgeist und Moral, was positiv für die kommenden Spiele gegen Portugal und Uruguay stimmt.

Die Mannschaft muss jedoch an der Chancenverwertung arbeiten, denn es wurden againgood Gelegenheiten ausgelassen. Thomas Christiansen kann mit der Leistung seiner Mannschaft trotz der Niederlage nicht ganz unzufrieden sein, denn die Verteidigung stand lange Zeit sicher. Die Partie zeigte, dass in dieser Gruppe jeder jeden schlagen kann und dass Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden können. Ghanas Fans weltweit dürfen jubeln, während die panamaischen Anhänger enttäuscht sind.

Der späte Siegtreffer sorgte für Spektakel und brachte Ghana auf den zweiten Platz der Gruppe L hinter Brasilien, das sein Spiel gegen Serbien gewann. Panama liegt nach der Auftaktniederlage auf dem letzten Platz. Der weitere Spielplan sieht für Ghana vor, am Montag gegen Portugal und am Freitag gegen Uruguay anzutreten. Panama spielt zeitgleich mit Uruguay und Kroatien. Der Ausgang dieser Gruppe bleibt weiterhin spannend





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