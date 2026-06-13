Ghana protestiert gegen Einreiseverbot für Nationalspieler Thomas Partey nach Kanada

Ghana hat Protest gegen Kanadas Ablehnung des Visumantrags von Fußballnationalspieler Thomas Partey eingelegt. Die Entscheidung basiere auf einem noch nicht entschiedenen Strafverfahren in Großbritannien, so die Regierung. Sie mahnt die Wahrung der Unschuldsvermutung an und hofft auf diplomatische Lösung.

Die ghanaische Regierung hat offiziellen Protest gegen die Verweigerung der Einreise nach Kanada für Nationalspieler Thomas Partey eingelegt. In einer Erklärung betont die Regierung ihre "äußerst starken Vorbehalte" gegen die "willkürliche und äußerst ungerechte Entscheidung" Kanada s, den Antrag des Mittelfeldspielers auf eine befristete Aufenthaltsgenehmigung abzulehnen.

Derzeit führe man aktive diplomatische Gespräche mit kanadischen Vertretern, um die Entscheidung rückgängig zu machen. Die Ablehnung stehe in direktem Zusammenhang mit einem noch laufenden Strafverfahren im Vereinigten Königreich, das bisher weder zu einer Verurteilung noch zu einer gerichtlichen Feststellung der Schuld geführt habe. Die ghanaische Regierung habe am 11. Juni eine offizielle Protestnote an das kanadische Außenministerium gesandt.

Partey war im Juli 2025 in London wegen mutmaßlicher Vergewaltigung und sexueller Nötigung angeklagt worden, was er bestreitet. Die Regierung bekräftigt den Grundsatz der Unschuldsvermutung als Eckpfeiler der Gerechtigkeit. Man respektiere zwar das souveräne Recht Kanadas, Einwanderungsgesetze durchzusetzen, sehe jedoch grundlegende Fragen von Fairness und Verhältnismäßigkeit, wenn unbewiesene Vorwürfe ohne gerichtliche Entscheidung herangezogen würden.

Der 32-jährige Profi von FC Villarreal war vor einem Jahr von der britischen Staatsanwaltschaft wegen Vergewaltigung in fünf Fällen und eines sexuellen Übergriffs angeklagt worden, die Taten sollen zwischen 2021 und 2022 stattgefunden haben. Im Februar 2026 folgte eine weitere Anklage wegen zweifacher Vergewaltigung, woraufhin Partey erneut auf nicht schuldig plädierte. Auf der Website der kanadischen Regierung heißt es, dass die Einreise verweigert werden kann, wenn eine Straftat begangen oder verurteilt wurde.

Bei Partey liegt jedoch lediglich eine Anklage ohne Urteil vor. Der nächste Gerichtstermin ist für den 2. November 2026 angesetzt. Partey war Anfang Juni in den ghanaischen WM-Kader berufen worden.

Am 4. Juni traf er mit seinen Teamkollegen in Washington D.C. ein, bevor das Team zu einem Trainingslager nach Rhode Island reiste. Die genauen Auswirkungen auf seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft sind unklar, da Kanada als Gastgeberland des Turniers fungiert und für alle teilnehmenden Mannschaften Einreiseerleichterungen gelten sollten. Der Fall wirft rechtliche und ethische Fragen zum Umgang mit angeklagten Personen auf, die ihre Unschuld beteuern, und zur Auslegung von Einwanderungsbestimmungen in Ländern, die keine endgültige Verurteilung vorweisen können





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