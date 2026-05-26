Carlos Quieroz stellt den WM‑Kader Ghanas zusammen und lässt Bundesliga‑Vertreter wie Derrick Köhn und Jonas Adjetey außen vor. Statt etablierter Großligaspieler setzt der 73‑jährige Trainer auf jüngere Talente und erklärt die umstrittene Auswahl.

Der neue Trainer der ghanaischen Nationalmannschaft, Carlos Quieroz , hat im Alter von 73 Jahren den Kader für die anstehende Weltmeisterschaft festgelegt und dabei bewusst auf Spieler aus der deutschen Bundesliga verzichtet.

Besonders auffällig ist das Fehlen von Derrick Köhn, der im vergangenen Jahr noch den Verbandswechsel vollzog, um sich für Ghana zu qualifizieren. Köhn hatte im November 2025 sein erstes Länderspiel für Ghana in einem Freundschaftstest gegen Japan absolviert, nachdem die FIFA im Oktober noch nicht über seinen Wechsel entschieden hatte. Trotz seiner Hoffnung, Teil des WM-Teams zu werden, wurde er von Quieroz nicht berücksichtigt.

Ex‑Nationaltrainer Otto Addo, der im April das Amt an Quieroz abgegeben hatte, hatte bereits zu Beginn Köhn begeistert unterstützt und war überzeugt, dass der Spieler nach erfolgreichem Verbandswechsel einen festen Platz im Kader erhalten würde. Der Trainerwechsel äußerte jedoch ein starkes Signal: Quieroz verfolgt eine klare Strategie, die weniger auf etablierte Bundesliga-Profis setzt, sondern vielmehr auf Spieler, die in den letzten Jahren regelmäßig im internationalen oder europäischen Wettbewerb aktiv waren.

Neben Köhn ließ Quieroz weitere potenzielle Neuzugänge außen vor, darunter Ransford Königsdörffer, Patric Pfeiffer und Jan Gyamerah, die alle in den vergangenen Monaten durch Leistungen bei ihren jeweiligen Vereinen, darunter der Aufsteiger Elversberg, Aufmerksamkeit erregt hatten. Königsdörffer kehrte im März in die ghanaische Nationalmannschaft zurück, Pfeiffer spielt in Darmstadt und Gyamerah hat ebenfalls in der 2. Liga Erfahrung gesammelt, doch keiner von ihnen fand einen Platz im WM-Aufgebot.

Der einzige Bundesliga‑Vertretene im Kader ist der Innenverteidiger Jonas Adjetey, der aktuell beim kürzlich abgestiegenen VfL Wolfsburg steht. Trotz der Tatsache, dass er seit März keinen Pflichtspiel mehr für den Verein absolviert hat, vertraut Quieroz auf seine Fähigkeiten und gibt ihm damit die Möglichkeit, seine Klasse auf der Weltbühne zu zeigen. Die Entscheidung des Trainers, statt erfahrener Bundesligaspieler jüngere Talente und Spieler aus niedrigeren Ligen zu setzen, hat für Diskussionen im ghanaischen Fußball sowie in den deutschen Medien gesorgt.

Während manche Beobachter die konsequente Verpflichtung zu einer langfristigen Talentförderung loben, kritisieren andere das mögliche Risiko, auf die Erfahrung und das internationale Niveau der Bundesliga zu verzichten. Unabhängig davon bleibt die Chance für die noch nicht nominierten Spieler, bei zukünftigen Turnieren oder durch mögliche Aufrufe als Ersatzspieler in den Fokus zu rücken.

Auch andere Nationalmannschaften stehen im Zeichen von Wechseln und Aufstellungen: Rani Khedira, der ältere Bruder des Weltmeisters Sami Khedira, wurde für die tunesische WM‑Mannschaft nominiert, nachdem er Anfang des Jahres seine Internationale Zugehörigkeit erklärt hatte. In Österreich hingegen entschied Ralf Rangnick, den jungen Stürmer Leopold Querfeld nicht in den Kader aufzunehmen, obwohl dieser bereits seit längerer Zeit um eine Chance kämpft. Diese Beispiele zeigen, wie stark Personalentscheidungen den Verlauf von internationalen Turnieren beeinflussen können





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