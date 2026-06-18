In einem spannenden WM-Außenseiterduell zwischen Panama und Ghana erzielt Ghana in der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 1:0, während Torwart Lawrence Ati Zigi schwer verletzt ausgewechselt werden muss. Das Spiel war von umstrittenen Elfmeterentscheidungen und dramatischen Momenten geprägt. Der ehemalige Bundesliga-Profi Thomas Christiansen trainiert die ghanaische Mannschaft.

Panama gegen Ghana , zwei Außenseiter in dieser WM-Begegnung, lieferten sich ein Spiel voller Emotionen und dramatischer Momente. Lange Zeit sah es nach einer torlosen Partie aus, bis Ghana in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 1:0 erzielte und damit einen sehr wichtigen Sieg für den Einzug in die K.-o.

-Phase feiern konnte. Das Spiel wurde jedoch von einer schweren Verletzung des ghanaischen Torwarts Lawrence Ati Zigi überschattet, der in der 36. Minute am Oberschenkel verletzt wurde und schließlich in der Halbzeit ausgewechselt werden musste, was sein WM-Turnier vorzeitig beendete. Kurios war zudem der Auftritt eines Fotografen an der Außenlinie, der plötzlich aufs Spielfeld winkte, möglicherweise um einen Spieler zu grüßen oder weil er im Fernsehen gezeigt wurde.

Eine viel diskutierte Szene ereignete sich, als Cristian Martínez im Strafraum von Jerome Opoku zu Fall gebracht wurde; der schwedische Schiedsrichter Glenn Nyberg entschied jedoch auf Weiterspielen, was von Experten wie Jonas Hofmann als möglicher Elfmeter kritisiert wurde. Nur zwei Minuten später verletzte sich Torwart Ati Zigi erneut bei einem Zusammenprall, kämpfte sich jedoch bis zur Halbzeit zurück, bevor er in der Pause endgültig durch Benjamin Asare ersetzt wurde.

In der zweiten Halbzeit vergab Panama einige Chancen, darunter ein Schuss von Martínez, der nur am Außennetz landete, und eine abgefälschte Flanke von Marvin Senaya. Zudem wurde ein Handspiel von José Córdoba im Strafraum nicht geahndet. Ghana kam durch einen Kopfball von Jonas Adjetey gefährlich, der knapp am Pfosten vorbeiging. Nach der Auswechslung von Martínez zeigte Panama einen Bruch im Spiel.

Gegen Ende des Spiels kam es zu einer Rudelbildung, bei der sogar Panamas Torhüter Orlando Mosquera nach vorn marschierte und Kopfball versuchte, bevor Asare den Ball sicherte. Die ghanaische Mannschaft wird von Thomas Christiansen trainiert, einem ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönig, der einst für den VfL Bochum spielte und 2003 die Torjägerkanone mit Giovane Elber teilte





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WM Panama Ghana Fußball K.O.-Phase

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