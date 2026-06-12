Ghana-Star Thomas Partey darf nicht zur WM nach Kanada einreisen

Aufgrund von Vergewaltigungsvorwürfen verweigert Kanada dem ghanaischen Nationalspieler Thomas Partey das Visum. Er verpasst das Auftaktspiel gegen Panama.

Der ghanaische Nationalspieler Thomas Partey wird das Auftaktspiel seiner Mannschaft gegen Panama bei der Weltmeisterschaft in Kanada verpassen. Grund dafür ist die Ablehnung seines Visums durch die kanadischen Behörden, wie das Portal The Athletic berichtet und die FIFA bestätigt hat.

Der Mittelfeldstar des FC Villarreal, der zuvor lange für den FC Arsenal spielte, darf nicht nach Kanada einreisen. Damit steht er seinem Team beim ersten Gruppenspiel nicht zur Verfügung. Hintergrund sind die laufenden rechtlichen Verfahren gegen Partey. In Großbritannien wird er in sieben Fällen wegen Vergewaltigung und in einem Fall wegen sexuellen Übergriffs angeklagt.

Die mutmaßlichen Straftaten sollen zwischen 2020 und 2022 begangen worden sein. Der Prozess ist für den 8. Juni 2027 vor dem Southwark Crown Court in London angesetzt, nachdem er ursprünglich für November 2026 geplant war. Partey plädiert in allen Punkten auf nicht schuldig.

Die Visa-Probleme hatten sich bereits im Vorfeld abgezeichnet, doch noch am Donnerstag äußerte sich der ghanaische Sportminister Kofi Adams, er wisse nichts von einer Verweigerung. Die FIFA stellte klar, dass der Weltverband nicht in die Einreiseverfahren der Gastgeberländer involviert ist. Letztlich entscheidet die kanadische Regierung über die Visumerteilung. Nach kanadischem Recht können Personen ausgeschlossen werden, wenn sie Straftaten begangen haben.

Im Fall von Partey liegt eine Anklage vor, ein Urteil gibt es bislang nicht. Der 32-Jährige wartet weiter auf seinen Prozess. Die Ermittlungen der Metropolitan Police laufen seit Februar 2022. Trotz einer zwischenzeitlichen Festnahme stand Partey damals weiterhin für Arsenal auf dem Platz und blieb bis zu seinem Vertragsende 2024 im Kader der Londoner.

Diese Entscheidung der kanadischen Behörden wirft ein Schlaglicht auf die zunehmend restriktive Visapolitik von Gastgeberländern bei großen Sportereignissen. Juristen betonen, dass eine Anklage nicht automatisch eine Einreisesperre rechtfertigt, da die Unschuldsvermutung gilt. Dennoch haben Staaten das souveräne Recht, über die Einreise zu entscheiden. Für Ghana bedeutet der Ausfall Parteys einen herben Rückschlag, da er als Schlüsselspieler in der Zentrale gilt.

Die Mannschaft muss nun ohne ihren erfahrenen Mittelfeldspieler auskommen. Trainer Otto Addo steht vor der Herausforderung, eine alternative Aufstellung zu finden. Die nächsten Tage werden zeigen, ob Partey später im Turnier noch nachreisen kann - dies hängt von der Dauer des Verfahrens und weiteren diplomatischen Bemühungen ab. Die ghanaische Regierung hat angekündigt, den Fall auf höchster Ebene zu prüfen.

Die FIFA äußerte sich nicht direkt zu dem Fall, verwies aber auf die Unabhängigkeit der Gastgeberländer. Die Diskussion um die Einreise von Personen mit laufenden Strafverfahren wird wohl auch bei zukünftigen Turnieren eine Rolle spielen. Partey selbst hat sich bisher nicht öffentlich geäußert. Sein Anwaltsteam arbeitet daran, alternative Lösungen zu finden.

Die Fans in Ghana sind enttäuscht, hoffen aber auf eine schnelle Klärung. Die WM in Kanada verspricht trotz dieses Rückschlags spannende Spiele. Ghana trifft zudem auf weitere starke Gegner in der Gruppe. Die Mannschaft wird alles daransetzen, auch ohne Partey erfolgreich zu sein.

Der Fall zeigt, wie juristische und administrative Hürden den Sport beeinflussen können. Es bleibt abzuwarten, ob Thomas Partey noch eine Chance bekommt, bei dieser WM aufzulaufen. Bis dahin konzentriert sich das ghanaische Team auf die bevorstehenden Aufgaben. Die Fußballwelt blickt gespannt auf die Entwicklung dieses Falls, der weit über den Sport hinausweist.

Rechtliche Grauzonen und internationale Beziehungen werden auf den Prüfstand gestellt. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein





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