Ghanaer Fußballverband scheitert mit Klage gegen Visumverweigerung für Thomas Partey vor kanadischem Bundesgericht

Der kanadische Bundesgerichtshof hat einen Einspruch der ghanaischen Regierung gegen die Verweigerung eines Visums für Nationalspieler Thomas Partey abgewiesen. Damit ist der Mittelfeldspieler weiterhin von der Teilnahme am WM-Auftritt gegen Panama in Toronto ausgeschlossen. Die Visumverweigerung basiert auf schweren Vorwürfen gegen den Spieler, die von der britischen Staatsanwaltschaft erhoben wurden.

Der juristische Vorstoß der ghanaischen Regierung im Fall des wegen schwerer Vorwürfe beschuldigten Nationalspielers Thomas Partey ist vor einem kanadischen Bundesgericht gescheitert. Wie der öffentlich-rechtliche Sender CBC am Dienstag meldete, wies das Bundesgericht in der Hauptstadt Ottawa einen Einspruch gegen das für den Spieler verhängte Einreiseverbot zurück.

Der Einspruch war mit dem Ziel eingereicht worden, dem 33-jährigen Mittelfeldakteur des FC Villarreal die Teilnahme am ersten Gruppenspiel der WM-Qualifikation gegen Panama am Donnerstag in Toronto zu ermöglichen. Die Entscheidung bedeutet, dass Partey, der zu den prägenden Figuren der ghanaischen Nationalmannschaft zählt, auch weiterhin nicht nach Kanada einreisen darf und damit für das Auftrittsspiel in Toronto ausfällt. Währenddessen wird sich das Team Ghanas ohne ihn auf US-amerikanischem Boden vorbereiten.

Die Visumverweigerung, die zu der juristischen Auseinandersetzung führte, resultiert aus den in Großbritannien gegen Partey erhobenen Vorwürfen. Der Spieler war vor etwa einem Jahr von der britischen Staatsanwaltschaft in London wegen mutmaßlicher Vergewaltigung in fünf Fällen sowie eines sexuellen Übergriffs angeklagt worden. Im Februar dieses Jahres kam es zu einer weiteren Anklage wegen zweifacher Vergewaltigung, auf die Partey jeweils mit einem Plädoyer auf nicht schuldig reagierte. Die mutmaßlichen Taten sollen sich zwischen den Jahren 2020 und 2022 ereignet haben.

Die kanadischen Behörden stützten ihre Entscheidung auf diese ausstehenden strafrechtlichen Verfahren in Großbritannien und verweigerten Partey die Einreise. Der ghanaische Fußballverband und die Regierung hatten versucht, diese Entscheidung mit einer Klage anzufechten, da man den sportlichen Verlust des Schlüsselspielers als erheblichen Nachteil für die Mannschaft wertete. Partey war Anfang Juni von Nationaltrainer Otto Addo in den Kader für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele berufen worden und reiste am 4. Juni mit seinen Mannschaftskollegen nach Washington D.C.

, wo das Trainingslager des Teams aufgeschlagen wurde. Das Lager befindet sich in Rhode Island, also auf US-amerikanischem Territorium, was für Partey grundsätzlich zugänglich ist. Dies bedeutet, dass er an den Trainingseinheiten und möglicherweise auch an den Spielen teilnehmen kann, sofern diese in den USA stattfinden. Das erste Gruppenspiel gegen Panama wird jedoch in Toronto, Kanada, ausgetragen - ein Ort, den Partey aufgrund der Visumlage nicht betreten darf.

Für die weitere Vorrunde in Gruppe L sind weitere Spiele gegen Gegner wie Südkorea und Portugal geplant, deren Austragungsorte noch nicht alle finalized sind und möglicherweise ebenfalls in Kanada liegen könnten. Die genauen Auswirkungen auf die Mannschaftsaufstellung und die taktischen Planungen bleiben abzuwarten, während der juristische Streit mit diesem Urteil vorerst beendet ist





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