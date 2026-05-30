Der Pokerspieler Arsh Agar Gheba sicherte sich in Paris ein rekordproduct Preisgeld, errang damit sein drittes Goldarmband und festigte seinen Status als Pokerstar.

Der französische Pokerspitz Arsh Agar Gheba hat gestern einen recordgroßen Gewinn bekannt gegeben, der seine Karriere in eine neue Dimension katapultiert. In einem bei der World Series of Poker (WSOP) im Paris Ballroom stattfindendem High‑Stakes‑Turnier sicherte sich Gheba ein Preisgeld von deutlich über 500 000 Dollar - exakt 502 985 Dollar.

Damit holt er sich nicht nur ein glänzendes, goldene Armband, sondern auch seinen größten finanziellen Erfolg bisher. In einer Welt, in der Poker Teilnehmerhundertfaches Geld einträumen, zeigt dieser Sieg, dass Geduld, Fokus und strategische Klarheit die Schlüssel zum Triumph sind. Die WSOP hat ihr neues Veranstaltungserlebnis vorgestellt, das Mothership - eine hochmoderne Bühne, die den Finaltisch im Paris Ballroom präsentiert - und Gheba erreichte mit seiner Analyse einen Meilenstein: Es war das erste Goldarmband, das auf dieser Bühne verliehen wurde.

Gheba, der bereits im Jahr 2021 bei einem öffentlich übertragenen Finaltisch für Aufsehen sorgte, verbrachte das Jahr damit, seine Strategien zu verfeinern und seine Mentalität zu stärken. Derzeit gilt er als einer der aufregendsten neuen Namen im internationalen Poker‑Circuit. Nach dem Sieg erklärte Gheba gegenüber PokerNews: Das Geld verändert sein Leben und hat ihm die Möglichkeit eröffnet, mehr Zeit in der Vorbereitung und bei der Weiterentwicklung seiner Fähigkeiten zu investieren.

Während des Tisches war Preisgeld nicht das Hauptanliegen; vielmehr betonte er, dass die Mehrheit der Finalisten bereits finanziell abgesichert sei und der Gewinn vor allem eine Bestätigung seiner Talente sei. Darüber hinaus hob er seine Bemühungen hervor, sich während des Turniers auf jede einzelne Hand zu konzentrieren. Er lobte auch die Unterstützung durch zwei erfahrene High‑Stakes‑Profis, Kornuth und Alex Foxen, die ihm halfen, fokussiert zu bleiben.

Gheba kommentierte, dass die Begleitpersonen am Ende des Turniers ein gutes Foto in seinem Storyboard vervollständigen. Das Geheimnis des Erfolgs liegt laut Gheba in völliger Konzentration, im Beibehalten einer klaren Spielstrategie und in der Entscheidung, jede Hand einzeln zu betrachten, ohne sich von der Spannung des Spiels ablenken zu lassen. Gheba lässt die breite deutsche Poker‑Community ebenfalls im Schatten seiner Siegstatistiken zurück. Während er das 3.

Karriere‑Bracelet erreichte, konnte kein deutscher Spieler einen finalen Platz erreichen. Die 1 500‑Dollar‑Omaha‑Hi‑Lo 8‑or‑Better‑Turniere bieten mittlerweile günstige Chancen für Anfänger, aber das Talent und die Erfahrung von Gheba reichten aus, um die Crowds zu überrumpeln. Seine Kollegein Jason Daly hat ebenfalls einen zweiten PSO‑Goldarmband gewonnen und damit den Hattrick gerettet, indem er im parallel stattfindenden 1 500‑Dollar‑Omaha‑Hi‑Lo 8‑or‑Better‑Event etwa 191 000 Dollar nach Hause holen konnte. Die Kombination aus zwei Goldarmbändern bei einem Event steht jedenfalls unter einem starken Licht.

Ausblick: Gheba skizziert, dass er die erreichten Gewinne nutzen möchte, um neue Projekte wie eine eigene Poker‑App zu entwickeln und das Training von Nachwuchsspielern voranzutreiben. Selbst in einer Zeit, in der die Pandemie das Lobby‑Spiel verändert hat, lässt Gheba ihre Millionen für die Zukunft sicken und betont ihre Begeisterung, immer wieder neue Battlefields auszuprobieren - sei es im Clique‑Club, im TV oder in neuen internationalen Zocker‑Metropolen.

Die Geschichte von Gheba illustriert, wie ambitionierte Spieler ihre Träume nicht nur durch letztendliche Turniere, sondern auch durch konsequentes Strategie‑Training und mentale Vorbereitung erreichen. In einer Zeit, in der Preisgelder immer größer werden, bleibt die Bereitschaft, die Spielzüge sorgfältig zu planen und gleichzeitig im Fokus zu bleiben, ein wesentlicher Faktor für langfristigen Erfolg.





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