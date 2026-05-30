Gheba holt historisches WSOP‑Goldarmband auf neuer Mothership‑Bühne, Daly vollendet Hattrick

Der Pokerspieler Gheba gewinnt beim WSOP‑Finale ein 502.985‑Dollar‑Bracelet auf der neuen Mothership‑Bühne, während Jason Daly sein drittes Bracelet in Las Vegas abschließt. Deutsche Spieler bleiben rückstandslos.

Bei der World Series of Poker in Las Vegas hat der 28‑jährige Pokerspieler Gheba einen historischen Triumph gefeiert und das bislang höchste Preisgeld seiner Laufbahn abgeräumt.

Nach einem intensiven Tournament‑Marathon setzte er sich gegen 570 Mitbewerber durch und holte sich das begehrte Goldarmband im Wert von 502.985 US‑Dollar. Das Besondere an diesem Sieg ist, dass das Bracelet zum ersten Mal auf der neu errichteten Mothership‑Bühne im legendären Paris Ballroom verliehen wurde - ein Symbol für den fortschreitenden Wandel und die wachsende Medialisierung des High‑Stakes‑Pokers.

Gheba, der zu Beginn des Jahres bereits durch einen im Fernsehen übertragenen Finaltisch Aufsehen erregte, zeigte erneut, dass er nicht nur über das nötige Talent, sondern auch über ein außergewöhnliches Durchhaltevermögen verfügt. In seinem Interview mit PokerNews betonte er, dass das Geld "eine Menge ist, die mein Leben verändert", während er gleichzeitig erklärte, dass er am Finaltisch nicht primär über die Preisgeldsprünge nachdachte, weil alle Anwesenden bereits zu Wohlstandsmenschen gehörten.

Dieser pragmatische Ansatz, sich ausschließlich auf das Spiel zu konzentrieren, erwies sich als Schlüssel zum Erfolg. Der Finaltisch war von einer Atmosphäre höchster Konzentration geprägt, in der Gheba von den erfahrenen High‑Stakes‑Profis Chance Kornuth und Alex Foxen unterstützt wurde. Beide Spieler halfen ihm, fokussiert zu bleiben und jede Hand mit klarem Kopf zu analysieren. Gheba erinnerte sich daran, dass er "so auf jede Hand, auf jede Situation fokussiert" war, dass er den enormen Druck kaum spürte.

Nach dem Sieg konnte er die beiden Kollegen gemeinsam mit ihm am Rail fotografieren, ein Bild, das die enge Gemeinschaft und den Respekt unter den Top‑Spielern symbolisiert. Ghebas Erfolgsrezept lässt sich in drei Grundpfeilern zusammenfassen: absolute Konzentration, das ständige Überprüfen der eigenen Strategie und das konsequente Spielen jeder Hand als Einzelereignis, ohne sich von vorherigen Ergebnissen oder möglichen Gewinnen beeinflussen zu lassen. Auch das dritte Karriere‑Bracelet für den deutschen Spieler Jason Daly ließ nicht lange auf sich warten.

Im 1.500‑Dollar-Omaha‑Hi‑Lo‑8‑or‑Better‑Event setzte er sich gegen ein starkes Feld durch und gewann rund 191.000 US‑Dollar. Damit hat Daly innerhalb von nur drei Jahren von seinem ersten Gold‑Bracelet zu einem beeindruckenden Hattrick in der Zocker‑Metropole geführt. Trotz dieser Erfolge bleibt die Situation für deutsche Pokerspieler insgesamt schwierig: Bisher hat noch kein deutscher Vertreter den Finaltisch einer WSOP‑Veranstaltung erreicht.

Diese Diskrepanz hat die nationale Poker‑Community erneut dazu veranlasst, über Fördermöglichkeiten, Trainingsprogramme und die Notwendigkeit einer stärkeren internationalen Präsenz nachzudenken, um künftig mehr deutsche Talente an die Spitze zu bringen. Der Gesamteindruck dieses Wochenendes bei der WSOP ist jedoch eindeutig positiv: Neue Bühnen, hohe Preisgelder und spannende Spielverläufe haben das Event zu einem Meilenstein in der Geschichte des professionellen Pokers gemacht.

Der Triumph von Gheba und das erneute Glanzlicht für Daly zeigen, dass sowohl erfahrene Veteranen als auch aufstrebende Talente die Fähigkeit besitzen, sich auf höchstem Niveau zu behaupten. Für die globale Poker‑Szene bedeutet dies nicht nur spektakuläre Unterhaltung, sondern auch die Bestätigung, dass das Spiel weiterhin wächst, neue Stars hervorbringt und seine Fangemeinde weltweit fasziniert





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