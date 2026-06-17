Ghibli-Film "Die letzten Glühwürmchen" kehrt im Kino zurück - Kino-News

Crunchyroll bringt den berühmten Ghibli-Film "Die letzten Glühwürmchen" erneut im Kino auf. Der Film von Studio Ghibli, der ursprünglich 1988 erschien und zu einem handfesten Klassiker wurde, wird ab dem 30. Juni 2026 im Kino gezeigt. Welche Kinos den Film in Deutschland zeigen werden, wurde noch nicht verraten. Ebenso ist unklar, ob es sich bei der Wiederaufführung um die deutsche Synchronfassung, das japanische Original mit Untertiteln oder einen Mix handelt.

Hotaru no Haka, bekannt als Tears and Rainbows, hat einen besonderen Ruf. Er gilt als echter Tränenzieher, der das Publikum emotional bricht. Crunchyroll bringt den berühmten Ghibli-Film "Die letzten Glühwürmchen" erneut im Kino auf.

Der Film von Studio Ghibli, der ursprünglich 1988 erschien und zu einem handfesten Klassiker wurde, wird ab dem 30. Juni 2026 im Kino gezeigt. Die Handlung folgt einem jungen Geschwisterpaar, das Japan während des Zweiten Weltkriegs durchstreift. Elend, Hunger und der Kampf ums Überleben sind dabei essentielle Wegbegleiter.

Welche Kinos den Film in Deutschland zeigen werden, wurde noch nicht verraten. Ebenso ist unklar, ob es sich bei der Wiederaufführung um die deutsche Synchronfassung, das japanische Original mit Untertiteln oder einen Mix handelt. Ihr solltet bei Interesse also unbedingt das Programm eures örtlichen Kinos im Auge behalten, damit ihr diese spezielle Chance nicht verpasst.

"Die letzten Glühwürmchen" ist ein Meisterwerk, der Inbegriff japanischer Animationsfilme. Dieser Kriegsfilm mag aufgrund einiger harten Themen schwer zu ertragen sein, aber ich versichere euch, dass er es absolut wert ist. Auch zahlreiche andere Rezensionen betonen, wie emotional aufwühlend und herzzerreißend der Klassiker ist. Stellt euch bei einem möglichen Kinobesuch also auf viele Tränen ein oder wi





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