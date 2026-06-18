Ghost Ship: Ein Kultklassiker auf Netflix?

Der Film "Ghost Ship" hat sich über die Jahre zum Kultklassiker entwickelt, trotz überwiegend negativer Kritiken. Die legendäre Eröffnungssequenz ist ein wichtiger Grund dafür. Ab dem 2. Juli 2026 ist der Film auf Netflix verfügbar.

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Trotz überwiegend negativer Kritiken hat sich der Film über die Jahre zum Kultklassiker entwickelt - nicht zuletzt wegen seiner berüchtigten und besonders schockierenden Eröffnungsszene. Wenn Horrorfans über "Ghost Ship" sprechen, fällt meist sofort die legendäre Eröffnungssequenz. Genau diese Szene hat dem Film über die Jahre einen besonderen Ruf eingebracht. Auf Details verzichten wir an dieser Stelle bewusst, um nichts vorwegzunehmen.

Nur so viel sei gesagt: Dieser Einstieg bleibt lange im Gedächtnis. Die eigentliche Handlung gehört dagegen nicht gerade zu den originellsten des Genres. Im Mittelpunkt steht ein Bergungsteam, das auf hoher See ein seit Jahren verschwundenes Schiff entdeckt. In der Hoffnung auf einen lukrativen Fund betritt die Crew den einst prächtigen Luxusliner.

Doch statt Reichtum und Ruhm erwartet die Männer und Frauen an Bord ein tödlicher Albtraum. Wer den Film bislang noch nicht gesehen hat, bekommt bald die Gelegenheit dazu. Ab dem 2. Juli 2026 erweitert Netflix sein Angebot um "Ghost Ship".

Vielleicht gelingt dem Horrorfilm ja sogar ein Charteinstieg? Doch selbst die überwiegend negativen Stimmen konnten sich einem Lob kaum entziehen: Der Auftakt des Films kam bemerkenswert gut an. Es ist kein guter Film, aber er hat eine gute Besetzung, und er wird durch seinen absurden Anfang und sein ebenso absurdes Ende gerettet. Beim Publikum kommt "Ghost Ship" deutlich besser an, auch wenn die Zustimmungsrate von 38 % weiterhin eher überschaubar ausfällt.

Besonders die Eröffnungssequenz wird in vielen Bewertungen positiv hervorgehoben. Auf Plattformen wie Rotten Tomatoes finden sich zahlreiche Kommentare, die den Film als "unterschätzten Horrorstreifen" bezeichnen oder die Anfangsszene als "schockierend" und "nichts für schwache Nerven" beschreiben





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