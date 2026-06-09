Ghosting: Wenn nach dem Date plötzlich Funkstille herrscht

Nach einem vielversprechenden Date bricht der Kontakt abrupt ab? Experten erklären das Phänomen Ghosting, hintergründige Motive und wie man mit der schmerzlichen Funkstille umgeht, um den Selbstwert zu wahren.

Das Date war schön. Die Nachrichten davor waren intensiv, vielleicht sogar flirtig, vielleicht wirkte alles schon wie ein Anfang. Und dann: nichts. Kein "Guten Morgen", kein Rückruf, kein Emoji.

"Ghosting" nennt sich der abrupte Kontaktabbruch, also: sich plötzlich unsichtbar machen. Fast jeder hat das schon mal erlebt. In BILD erklären professionelle Paar- und Liebesberater, was tatsächlich dahinterstecken könnte und welche Signale Sie ernst nehmen sollten. Sabrina (27) aus Kiel macht gerade diese Enttäuschung durch.

"Funkstille", sagt die Logopädin, "und seit Wochen frage ich mich, wieso er sich nicht mehr meldet. Ob ich noch einmal auf ihn zugehen soll. Ob ich etwas falsch gemacht habe.

"gar nichts. Meist ist es sehr wohl eine Botschaft - nur eben eine feige. Wer plötzlich abtaucht, kommuniziert trotzdem. Paarberater Eric Hegmann (60): "Menschen könnten nicht NICHT kommunizieren.

" Auch fehlende Resonanz sei eine Resonanz. Und wenn von der anderen Seite nichts mehr investiert wird, sollte man das nichtEs gibt Ausnahmen. Menschen sind gestresst, überfordert oder emotional gerade nicht frei. Manchmal steckt hinter dem Nicht-Antworten tatsächlich kein hartes, sondern ein "nicht jetzt".

Hegmann sagt: "Vielleicht, weil der Beruf stresst, weil die Eltern krank sind oder die Ex noch nicht verarbeitet ist. Wenn nicht beide gleichzeitig vereinbaren: 'Wir wollen es miteinander versuchen', dann stehen die Chancen schlecht.

" Der Paartherapeut weiß aus seiner Praxis, dass viele Betroffene dazu neigen, die Lücken mit Hoffnung zu füllen. Sie analysieren jede Nachricht, suchen Fehler bei sich selbst und verklären das Verhalten des anderen. Dabei ist es laut Hegmann ganz einfach: "Wenn jemand wirklich Interesse hat, zeigt er es. Vielleicht nicht perfekt, aber spürbar.

" Er meldet sich, hält Kontakt oder sucht räumlicheNicht nur Männer tauchen nach dem Date kommentarlos ab. Auch viele Frauen benehmen sich rücksichtslos, wenn ER nicht der Richtige ist.

"Mir ist das schon öfter passiert, obwohl die Verabredungen meistens witzig waren und Spaß brachten", erzählt Olaf (41) aus Berlin. "Ich kann Frauen zwar zum Lachen bringen, aber für mehr reicht es meistens nicht. Entweder sie wollen mich als Kumpel - oder sie melden sich einfach nicht mehr.

" Der PR-Berater nimmt's sportlich: "Menschen trauen sich nicht, ihr Gegenüber aktiv zu kränken, wenn es sympathisch ist. Statt ehrlich einen Korb zu geben, kränken sie lieber passiv.

" Liebesberaterin Christine Janson sieht das ähnlich nüchtern. "Spätestens nach einigen Wochen merkt man schon, ob der andere sich eine verbindlichewünscht oder sich z. B. nur über eine Trennung hinwegtrösten möchte.

" Nicht jede Funkstille ist laut Janson "großes Ghosting". Sie kann auch ein Zeichen dafür sein, dass man für den anderen eher Ablenkung als echte Perspektive war. Besonders verletzend ist daran, dass man das Schweigen schnell auf sich selbst bezieht. War ich zu viel?

Zu langweilig? Nicht attraktiv genug? Dabei sagt dieses Verhalten oft mehr über die Konfliktscheue und Unreife des anderen aus als über den eigenen Wert. Janson: "Wenn Ihnen wichtig ist, dann sollten Sie sich von einem Menschen distanzieren, der Sie nicht wertschätzen und lieben kann.

"Für Paartherapeut Hegmann kann es eine gefährliche Haltung sein, sich an ein mögliches Später zu klammern. Timing spielt in derzwar eine Hauptrolle, aber: "Wenn er oder sie absolut nichts investiert, so hat die Person auch kein Interesse", sagt er. Eine harte Erkenntnis: Wenn er nicht zurückschreibt, fehlt es an echter Anziehung, Verbindlichkeit oder beidem. Das tut zwar weh, schafft aber auch Klarheit. Und die ist oft der erste Schritt zurück zum eigenen Selbstwert





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