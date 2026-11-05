GhostMap-Exploit: Android-Neustartschleife zerstört Geräte

Der GhostMap-Fehler erzwingt unendliche Neustarts auf Android-Geräten von Version 10 bis 17. Betroffene Nutzer verlieren Daten, da ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen oft die einzige Rettung darstellt.

Android -Nutzer stehen vor einem massiven Sicherheitsproblem, das durch den GhostMap-Exploit ausgelöst wird. Sobald die betroffene Anwendung auf dem Smartphone installiert ist, gerät das Gerät in eine unkontrollierbare Neustartschleife. Das Handy startet immer wieder neu, ohne dass der Nutzer dies verhindern kann. Die Installation einer solchen App ist der alleinige Auslöser, sie muss nicht einmal geöffnet werden.

Die Schwachstelle betrifft eine breite Palette von Geräten. Laut Sicherheitsforschern von Bitdefender sind Android-Versionen 10 bis 17 sowie alle gängigen Hersteller betroffen. Besonders am Pixel 10 mit Android 17 konnte der Fehler eindrucksvoll demonstriert werden. Der Mechanismus basiert auf dem Absturz eines wichtigen Systemprozesses, der den Neustart des Betriebssystems erzwingt.

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Unkontrollierbare Neustartschleife zerstört Geräte

Die Intensität des Fehlers wird deutlich, wenn man die Testergebnisse betrachtet. Ein Testgerät von Bitdefender startete hintereinander 110 Mal neu, bevor die Schleife manuell unterbrochen werden konnte. Selbst der abgesicherte Modus, der normalerweise zum Entfernen schädlicher Apps genutzt wird, half nicht weiter. Der Fehler bleibt auch nach einem normalen Neustart bestehen.

Selbst erfahrene Benutzer und IT-Profis haben kaum Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Die verantwortliche App lässt sich im laufenden Betrieb nicht einfach löschen. Es gibt keine einfachen Workarounds oder Sicherheitsupdates, die den Fehler sofort beheben. Die Situation ist für den Durchschnittsnutzer kaum beherrschbar, da keine standardmäßigen Reparaturmethoden greifen.

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Werkseitseinstellungen sind einzige Lösung

Die einzige verbleibende Option für betroffene Nutzer ist das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. Dieser radikale Schritt löscht jedoch nahezu alle Daten auf dem Gerät. Fotos, Kontakte, Nachrichten und installierte Anwendungen gehen dabei unwiderruflich verloren. Wer keine Cloud-Sicherung oder externe Backups erstellt hat, verliert seine digitalen Unterlagen komplett.

Der Datenverlust ist das schwerwiegendste Nebenprodukt dieser Sicherheitslücke. Viele Nutzer haben keine regelmäßigen Sicherungen ihrer wichtigsten Dateien. Das Zurücksetzen ist zwar notwendig, um das Gerät wieder funktionsfähig zu machen, aber der Preis ist hoch. Die persönliche Datensammlung ist für Tage oder Wochen möglicherweise nicht mehr zugänglich.

Ursprung und Entdeckung durch Bitdefender

Sicherheitsexperten stießen zufällig auf diese Schwachstelle. Am 12. August fing das Analysesystem von Bitdefender eine schädliche App auf, die Online-Banking als Lockmittel nutzte. Bei der automatischen Untersuchung stürzte das Testsystem ab. Die Forscher untersuchten die Ursache und identifizierten den zugrunde liegenden Fehler im Android-Code.

Anschließend entwickelten die Forscher einen gezielten Angriff, der den Fehler ausnutzt, und gaben ihm den Namen GhostMap. Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass Kriminelle die Android-Schwachstelle aktiv für Angriffe einsetzen. Die Entdeckung erfolgte durch reaktive Sicherheitsforschung, nicht durch eine offensive Cyberattacke. Die App selbst diente nur als Vehikel für den Crash.

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Verantwortung von Google und Präventionsmaßnahmen

Bitdefender meldete das Problem bereits im August 2026 an Google. Als die Forscher ihre Analyse veröffentlichten, lag jedoch noch kein Sicherheitsupdate vor. Die Verzögerung bei der Behebung des Fehlers ist kritisch, da Millionen von Nutzern gefährdet sind. Google muss nun dringend ein Patch bereitstellen, um die Neustartschleife zu stoppen.

Bis zu einer offiziellen Lösung sollten Nutzer Vorsicht walten lassen. Es wird empfohlen, Apps ausschließlich aus dem Google Play Store oder anderen vertrauenswürdigen Quellen zu laden. Regelmäßige Backups sind unverzichtbar, um Datenverluste bei zukünftigen Vorfällen zu vermeiden. GhostMap ist nicht die einzige bekannte Schwachstelle, die Android-Handys zum Absturz bringen kann.