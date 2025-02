Giacomo Tortus Doping-Skandal: Bruder soll Detektei beauftragt haben

Giacomo Tortu, der Bruder des italienischen Sprinters Filippo Tortu, soll eine Privatdetektei beauftragt haben, um Doping-Beweise gegen Jacobs zu finden. Die Mailänder Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen Giacomo Tortu. Die Affäre kam durch einen großen Skandal der Detektei ans Licht, die neben Jacobs auch mehrere andere italienische Prominente ausspioniert haben soll.

Schock-Aus für LückenkemperEs soll Leute geben, für die die Bundestagswahl spannender ist als die Bundesliga. Da halten wir mal gegen. Die Lage der Liga! Laut „Gazzetta dello Sport “ soll Giacomo Tortu eine zwielichtige Privatdetektei beauftragt haben, Ergebnisse von Bluttests und Telefon-Aufzeichnungen von Jacobs zu beschaffen. Sein Ziel: Beweise zu finden, dass der 100-Meter-Europameister gedopt hat. Der Anlass? Keiner. Gegen Jacobs gab es nie ernst zu nehmende Doping -Vorwürfe.

Was Giacomo geritten hat, weiß momentan nur er selbst. Allerdings ermittelt die Mailänder Staatsanwaltschaft jetzt gegen ihn. Filippo Tortu wiederum behauptet, nichts von der Aktion seines Bruders gewusst zu haben. Im Staffel-Team mit Jacobs holte er unter anderem Olympia-Gold in Tokyo.„Ich persönlich glaube Filippo Tortu, wenn er sagt, dass er nichts mit der Affäre um seinen Bruder Giacomo zu tun hat. Dass jemand meine Handys ausspionieren konnte, macht mich allerdings traurig und besorgt.“Die Affäre kam ans Licht, als die Detektei in einem großen Skandal aufflog. Neben Jacobs sollen sie mehrere Promis aus Italien ausspioniert haben. Durch Hacking sollen sie an persönliche Informationen wie Bank- und Steuerunterlagen gelangt sein





