Der ehemalige italienische Polizeichef Gianni De Gennaro wurde tot aufgefunden. Die Ermittlungen wegen des Mordes an Paolo Borsellino und Spurenbeseitigung stehen im Fokus der Staatsanwaltschaft Caltanissetta.

Der 78-jährige Gianni De Gennaro wurde am Samstagvormittag tot in seinem Landhaus in der Provinz Grosseto in der Toskana aufgefunden. Der frühere Chef der italienischen Polizei und langjährige Antimafia -Experte hatte sich mit einer Pistole das Leben genommen, wie die lokalen Behörden bestätigten. Sein Tod markiert das explosive Ende einer Karriere, die von internationaler Anerkennung bis hin zu schwerwiegenden Vorwürfen reichte, insbesondere im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Mordfall Paolo Borsellino.

Kontroverse Ermittlungen zum Mordfall Borsellino

Die unmittelbare Auslöser für De Gennaros Rückzug und den folgenden Suizid waren laufende strafrechtliche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft von Caltanissetta in Sizilien. Diese untersuchen den ehemaligen Polizeichef wegen des Verdachts auf Beseitigung von Spuren und das Legen falscher Fährten im Zusammenhang mit dem Attentat auf den Antimafia-Staatsanwalt Paolo Borsellino. Der Anschlag, bei dem Borsellino im Juli 1992 in Palermo durch eine ferngezündete Autobombe getötet wurde, ist einer der gravierendsten Fälle der italienischen Justizgeschichte und beschäftigt die Behörden noch immer.

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Im Mittelpunkt der aktuellen Untersuchungen steht ein rotes Notizbuch, das Borsellino kurz vor seinem Tod geführt haben soll. In diesem Notizbuch sollen sich Hinweise auf geheime Verbindungen der Cosa Nostra zu hohen Beamten des italienischen Staates befunden haben. Den Ermittlern zufolge ist Gianni De Gennaro für das Verschwinden dieses关键的 Dokuments verantwortlich, ein Vorwurf, der sein öffentliches Image als integren Sicherheitsbeamten fundamental erschütterte.

Historische Kritik und internationale Bekanntheit

De Gennaro war seit Jahrzehnten eine zentrale Figur im italienischen Sicherheitsapparat und galt lange als eine Legende der Polizeiarbeit. Unter dem Spitznamen "Squalo", zu Deutsch der Hai, erwarb er sich als junger Polizist einen Ruf als unerschrockener und ehrgeiziger Kämpfer gegen die organisierte Kriminalität. Er agierte stets in der ersten Linie bei Entführungen, Geiselnahmen und Mafia-Morden. Seine Position als Chef der Antimafia-Behörde DIA festigte seinen Ruf als wichtigster Gegenspieler der Mafia, doch seine Karriere war nie frei von Kontroversen.

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Bereits 2001 geriet er während des G-8-Gipfels in Genua im Juli in die Kritik. Unter seinem Oberkommando kam es zu schweren Übergriffen der Polizei auf Globalisierungsgegner. Ein Höhepunkt dieser Gewaltexzesse war die Stürmung einer Schule, bei der zahlreiche schlafende Demonstranten teils schwer verletzt wurden. Obwohl De Gennaro wegen der Gewalttaten seiner Untergebenen angeklagt wurde, sprach ihn die Justiz später frei. Trotz dieser dunklen Episode hielt der italienische Sicherheitsapparat an ihm fest, und er bekleidete später Spitzenpositionen sowohl unter rechten als auch unter linken Regierungen.

Schockierende Durchsuchung und politischer Nachruf

Das Ende seiner Karriere wurde durch eine Hausdurchsuchung bei De Gennaro eingeleitet, die vor einigen Tagen durch die Staatsanwaltschaft angeordnet wurde. Dieser Schritt erschütterte das Image des langjährigen Sicherheitschefs zutiefst und führte zu seinem vollständigen Rückzug aus der Öffentlichkeit und von seiner Familie. Kurz vor seinem Tod hatte die Staatsanwaltschaft von Caltanissetta sogar die Verhaftung De Gennaros gefordert, was ein Untersuchungsrichter jedoch abgelehnt hatte. Die öffentliche Präsenz der Ermittlungsakten sorgte für massive mediale Vorverurteilungen.

Auf den Tod des ehemaligen Spitzenbeamten reagierte die italienische Politik mit Bestürzung und scharfer Kritik an der Verfahrensweise der Justiz. Außenminister und Vizepremier Antonio Tajani bezeichnete die Umstände als ungerecht. Er betonte, dass in einem zivilen Land Prozesse in den Gerichten stattfinden und nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen werden dürften. Tajani bezog sich damit explizit auf die schnelle Veröffentlichung von Ermittlungsdetails, die zu einer Art öffentlicher Pranger geführt hatten.

Schärfste Kritik von Borsellinos Familie

Am schärfsten äußerte sich Salvatore Borsellino, der Bruder des ermordeten Antimafia-Jägers Paolo Borsellino. Er forderte Konsequenzen für die Staatsanwaltschaft von Caltanissetta und regte an, diese wegen Anstiftung zum Selbstmord anzuzeigen. Borsellino argumentierte, dass die einzige Gruppe, die sich über diesen Freitod freuen könnte, die Mafiosi seien. Diese Aussage unterstreicht die dramatische Eskalation der Situation und die tiefen Risse, die die Ermittlungen in den Beziehungen zwischen Justiz, Polizei und den Familien der Opfer der Mafia verursacht haben.