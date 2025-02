Giant Mining Corp. Setzt auf KI und Bohrprogramme in Nevada

Giant Mining Corp. nutzt in Zusammenarbeit mit ExploreTech KI-gestützte Modellierung, um die Bohrplanung für die Kupferlagerstätte Majuba Hill in Nevada zu optimieren. Das Projekt bietet großes Potenzial angesichts der steigenden Kupfernachfrage und der strategischen Lage des Unternehmens in den USA.

Giant Mining Corp. (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) hat in Zusammenarbeit mit der KI-gestützten Explorationstechnologiefirma ExploreTech ein neues Projekt in Nevada gestartet. Das Ziel ist die Optimierung der Bohrplanung für die Majuba Hill Kupfer lagerstätte mithilfe von ExploreTechs Engine AI und Cloud-Computing-Plattform.

Über 80 frühere Bohrlöcher und 25 Kilometer an Bohrdaten werden analysiert, um hochgradige Kupfer-Silber-Zonen zu identifizieren und die Ursprungsquelle des Porphyrs zu bestimmen. Das Phase-1-Bohrprogramm sieht vier Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von mindestens 1.340 Metern vor. Die Analyse dieser Daten durch KI soll die Bohrplanung für die Kampagne 2025 optimieren und die Wahrscheinlichkeit von Entdeckungen von wertvollen Kupfer-Silber-Zonen erhöhen. Angesichts der prognostizierten langfristigen Angebotsengpässe im Kupfermarkt treiben Unternehmen wie Giant Mining Corp. ihre Explorationsaktivitäten in wichtigen Regionen wie Nevada voran. Das Majuba-Hill-Projekt bietet ein großes Potenzial, da es mit Kupfer-, Silber- und Goldmineralisierung bekannt ist. Bereits wurden hochgradige Kupferzonen gefunden, was auf weiteres Potenzial schließen lässt. Die Phase 1 des Projekts beinhaltet mindestens 790 Meter Bohrungen mit der Option auf Erweiterung. Successfully identifying new resource deposits could significantly boost Giant Mining Corp.'s position and generate substantial returns for investors.Derzeit sieht es so aus, als ob das Majuba-Hill-Projekt ein Erfolg werden könnte. Der Kurs von Giant Mining Corp. hat sich in den letzten drei Monaten von seinem Tief bereits verdoppelt. Dies deutet darauf hin, dass Anleger bereits das Potenzial des Projekts erkennen. Sollte sich das Projekt als skalierbar erweisen, könnte Giant Mining Corp. eine interessante Investmentchance für Anleger sein, die auf den langfristigen Kupferboom setzen. Derzeit wird die Zukunft des Rohstoffmarktes stark von der Nachfrage nach Kupfer geprägt. Der Rohstoff ist unerlässlich für den Ausbau erneuerbarer Energien, moderner Verkehrssysteme, digitale Infrastruktur und die Energiewende. Dies bedeutet, dass Unternehmen wie Giant Mining Corp., die in der Lage sind, Ressourcen wie Majuba Hill zu erschließen, in einer strategischen Schlüsselrolle stehen





