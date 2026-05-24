Der Quarterback der Giants hat auf einer Wahlkampfveranstaltung der Republikaner zugunsten des Abgeordneten Mike Lawler in New York teilgenommen und US-Präsident Donald Trump angekündigt. Seine Reaktion auf die Enthüllung war entsetzt.

Der Giants -Quarterback hat an einer Wahlkampfveranstaltung der Republikaner zugunsten des Abgeordneten Mike Lawler in New York teilgenommen. Doch damit nicht genug. Der Spielmacher trat sogar auf die Bühne und kündigte US-Präsident Donald Trump an.

Pass Rusher Abdul Carter war davon sichtlich entsetzt. Zu einem Video der Veranstaltung schrieb Carter bei 'X': 'Ich dachte, das wäre KI. Was soll das?

' Nachdem sein Post in kürzester Zeit viral gegangen war, postete Carter ein weiteres Mal und erklärte, zwischen Dart und ihm sei alles in Ordnung. 'Mir und JD6 geht es gut. Wir haben uns vorhin unter Männern unterhalten. Behaltet eure Geschichten doch einfach für euch', schrieb der Sportler.

Seine ursprünglich entsetzte Reaktion hatte schnell zu Spekulationen geführt, in der Umkleide der Giants könnte es Probleme geben. Inzwischen hat auch Offensive Tackle Jermaine Eluemunor den Beitrag von Carter heruntergespielt und erklärt, es sei 'alles in Ordnung'. Pikant: Dart ist nicht das einzige namhafte Mitglied der Giants, das öffentlich seine Unterstützung für Trump bekundet hat. Head Coach John Harbaugh war im vergangenen Jahr sogar im Weißen Haus zu Gast





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Giants Dart Trump Wahlkampfveranstaltung Unterstützung Für Trump

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

»Kein gutes Timing für mich« – Trump verpasst wohl Hochzeit seines ältesten SohnsDer US-Präsident hat viel um die Ohren. Oder wie er es ausdrückt: »Diese Sache namens Iran und andere Dinge.« Ein wichtiges Ereignis im Leben von Donald Trump Jr. verpasst er nun offenbar.

Read more »

Donald Trump verpasst wohl Hochzeit seines JuniorsKommt er? Oder kommt er nicht? Der älteste Sohn von Donald Trump heiratet am Montag auf den Bahamas. Der US-Präsident gibt sich öffentlich vage. Ein US-Sender berichtet, seine Entscheidung sei schon gefallen.

Read more »

Donald Trump Jr. und Bettina Anderson heiraten: Donald Trump kam nichtDer älteste Sohn des US-Präsidenten, Donald Trump Jr., heiratet seine Lebenspartnerin Bettina Anderson. Der US-Präsident hat sich für seineজিweilige Teilnahme an der Hochzeit sorry, weil er seine Aufgaben im Zusammenhang mit der Regierungsarbeit nicht ablegen kann.

Read more »

Trump-Attentat, Biden-Schwäche, Zinsangst: Warum die Märkte vor einer unruhigen Woche stehenDie Märkte stehen vor einer Woche erhöhter Unsicherheit: Nach der Schießerei auf Donald Trump, wachsender Kritik an Joe Biden und anhaltender Zinsdebatte steigt das politische und geldpolitische Risikoempfinden

Read more »