Giants-Quarterback Jaxson Dart in der Kritik für seine Unterstützung von US-Präsident Donald Trump

Der Quarterback Jaxson Dart steht in der Kritik, da er immer wieder Posts von US-Präsident Donald Trump auf Social-Media-Plattformen likt. Diese Posts enthalten teilweise rechtsextreme politische Statements.

Der Quarterback Jaxson Dart steht zunehmend in der Kritik, da er immer wieder Posts von US-Präsident Donald Trump auf Social-Media-Plattformen likt. Diese Posts enthalten teilweise rechtsextreme politische Statements.

Einige Beispiele dafür sind ein Like unter einem Beitrag Trumps, der die Durchführung der größten Deportationsoperation der amerikanischen Geschichte fordert, und ein weiteres Like unter einem Post, der Bundesgelder für Schulen beschnitten werden will, die Themen behandeln, die dem Präsidenten nicht genehm sind. Darts Teilnahme an einer Wahlkampf-Veranstaltung in der vergangenen Woche hatte auch in seinem eigenen Team für Ärger gesorgt. Sein Teammitglied Abdul Carter kritisierte die Teilnahme öffentlich und schrieb auf Social-Media-Plattformen, dass er dachte, Dart wäre ein Computerprogramm.

Carter postete später ein weiteres Mal und erklärte, dass zwischen ihm und Dart alles in Ordnung sei. Der Quarterback wurde vor der vergangenen Saison an 25. Stelle im NFL-Draft ausgewählt und kam ab Woche vier als Starter zum Einsatz. Seine Rookie-Spielzeit beendete er mit 2272 Passing Yards und 15 erworbenen Touchdowns, wobei er 63,7 Prozent seiner Pässe an den Mann brachte.

Zudem überzeugte er auch als Läufer mit 487 Rushing Yards und neun Touchdowns. Die Auseinandersetzung um Darts politische Meinungen hat nun auch in der Öffentlichkeit für Diskussionen gesorgt. Viele Menschen sehen Darts Unterstützung für Trump als unangemessen an, insbesondere angesichts der rechtsextremen Statements, die Trump in seinen Posts gemacht hat. Andere Menschen verteidigen Darts Recht auf freie Meinungsäußerung und sehen seine Unterstützung für Trump als Teil seines privaten Lebens an.

Die Auseinandersetzung um Darts politische Meinungen wird sich in den nächsten Tagen weiter fortsetzen und es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt





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