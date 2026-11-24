Die Bundesnetzagentur spricht von einer stabilen Gasversorgung in Deutschland. Sollten die Wetterdaten für die kommenden Monate zutreffen, müsste es auch in Bayern keine Probleme beim Heizen geben.

Die Bundesnetzagentur spricht von einer stabilen Gasversorgung in Deutschland. Sollten die Wetterdaten für die kommenden Monate zutreffen, müsste es auch in Bayern keine Probleme beim Heizen geben.

Winter in Bayern und Deutschland, Gasspeicher gesichert erwartet auf Basis seiner aktuellen saisonalen Klimavorhersage für die drei Wintermonate in Deutschland insgesamt eher milde Temperaturen. Das teilten der Wetterdienst und die Bundesnetzagentur in einer Pressemitteilung am Dienstag mit. Die Außentemperatur beeinflusst maßgeblich,Milder Winter in Deutschland: Das sagen aktuelle Prognosen für Bayern Die Mehrheit der Modellrechnungen deutet für den Winter 2026/2027 auf eine Mitteltemperatur von mindestens 2 Grad hin.

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„Damit könnte der kommende Winter milder ausfallen als etwa zwei Drittel der Winter in der Referenzperiode 1991 bis 2020“, heißt es in der Mitteilung. In der Wintersaison 2025/2026 lag die Mitteltemperatur bei 1,7 Grad. Der europäische Klimawandeldienst Copernicus hat Daten gesammelt und ausgewertet, die von einer dominierenden südwestlichen Luftströmung über Zentraleuropa ausgehen. Es sei mit wärmeren und feuchteren Luftmassen zu rechnen, die nach Deutschland führen.

„Allerdings zeigen mehrere Modellrechnungen, dass vor allem im Spätwinter Kaltlufteinbrüche über Deutschland möglich sind“, so die Prognose.auch Anfang Dezember wieder milder wird und mild bleibt. Dafür sprechen die Daten aus der Langzeittendenz, die sich in den kommenden Tagen und Wochen vor Weihnachten aber noch ändern können.. Die Gefahr einer angespannten Gasversorgungslage schätzt die Bundesnetzagentur weiterhin als gering ein – dafür wird sich auch das Zusammenspiel von Pipeline- und LNG-Importen, Speichern, Infrastruktur und Nachfrage angeschaut.

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Im Freistaat sieht die Situation trotzdem kritisch aus, sollte es doch zu einem langen und extremen Wintereinbruch kommen: Vor Beginn des Winters sind die für Bayern: Am 11. November waren die acht Speicher nicht einmal zur Hälfte voll.

„Das Niveau der Versorgungssicherheit ist auch in Süddeutschland hoch, solange im kommenden Winter keine extremen Temperaturen und kein ungeplanter Ausfall wichtiger Import- und Transportinfrastruktur auftreten und solange die generelle Verfügbarkeit von Gasmengen nicht beeinträchtigt ist“, hieß es bei der Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber in Berlin zum niedrigen Gasspeicherstand.