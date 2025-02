Gießenerin im Finale der Miss Germany Wahl

Valentina Busik, eine Dermatologin aus Gießen, steht im Finale der Miss Germany Wahl 2025. Sie will mit ihrem KI-Projekt zur Patientenaufklärung bei Schwarzem Hautkrebs überzeugen. Das Finale findet am 22. Februar im Europa-Park Rust statt und wird live auf TikTok übertragen.

Gießen . Der Gießen er Dermatologin Valentina Busik steht am Samstag, 22. Februar, im Finale der Wahl zur Miss Germany 2025. Im Europa-Park Rust treten die neun Finalistinnen in den Kategorien „Female Founder“ (Gründerinnen), „Female Mover“ (Männerdominierte Berufsfelder) und „Female Leader“ (Führungskräfte) gegeneinander an.

Die 27-jährige Busik, die am Gießener Universitätsklinikum als Assistenzärztin tätig ist, will mit ihrem KI-Projekt zur Patientenaufklärung bei Schwarzem Hautkrebs überzeugen. Das Finale wird am 22. Februar ab 20.15 Uhr live auf TikTok übertragen. Die TikTok-Nutzer dürfen ebenso wie das Publikum vor Ort im Europa-Park live mitentscheiden. Bereits ab Freitag, 14. Februar, können Interessierte auf der Streaming-Plattform Joyn für ihre Favoritin abstimmen. Dort gibt es zu jeder Kandidatin eine eigene Homestory. Die gebürtige Thüringerin Valentina Busik leitet in Gießen ein Pilotprojekt, bei dem spezielle Videos die Aufklärung durch die Mediziner ergänzen und den Betroffenen die Angst vor der Therapie nehmen. Zum Einsatz kommen dabei Avatare, die in Aussehen, Stimme, Mimik und Gestik dem jeweiligen Arzt ähneln. Ihre Vision: Ein KI-gestützter Avatar, der medizinische Diagnosen und Behandlungen einfach und verständlich erklärt – in der Muttersprache des Patienten, in halber Geschwindigkeit, wenn nötig mehrfach. „Das gibt Zeit, Sicherheit und das Gefühl, gehört zu werden – besonders bei schweren Diagnosen wie Krebs.





aerztezeitung / 🏆 81. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Miss Germany Valentina Busik Gießen KI-Projekt Patientenaufklärung Schwarzer Hautkrebs

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bruchlandung im 'Love is Blind: Germany'-Finale – Diese Hochzeiten sind krachend gescheitertDas Finale der Dating-Show 'Love is Blind: Germany' auf Netflix war leider alles andere als ein Happy End. Nur ein Paar sagt am Altar Ja. Die anderen Paare zögern und geben die Beziehung auf, was zu viel Drama und Tränen auf der Show führte.

Weiterlesen »

Love Is Blind: Germany - Ilias polarisiert im FinaleDer Kandidat Ilias hat in der deutschen Staffel von „Love Is Blind“ für viel Gesprächsstoff gesorgt. Seine Unentschlossenheit und das offensichtliche Interesse an Hanni während der Dreharbeiten sorgten für Kritik. Doch am Ende überraschte Ilias mit einer Hochzeit mit Alina. Die Zuschauer werden in der Wiedersehensshow erfahren, ob die Liebe auch bis heute Bestand hat.

Weiterlesen »

Wettbewerb: Timo Hildebrand in 'Miss-Germany'-JuryRust - Ex-Profi-Fußballer und Investor Timo Hildebrand, Influencerin Diana zur Löwen und Schauspielerin Sandra Lambeck haben in diesem Jahr bei der Wahl

Weiterlesen »

Interview Peter Mücke: Prototype Cup Germany ist 'für Talente die beste Wahl'Für Urgestein Peter Mücke lässt sich im Prototype Cup Germany der 'Grundstein für eine LMP-Karriere legen' - Was der erfahrene Teamchef über die Serie denkt

Weiterlesen »

Dschungelcamp-Finale: Wer zieht ins Finale ein?Wer zieht ins Finale des Dschungelcamps ein? Heute Abend steht es fest! Fünf Kandidaten kämpfen noch um die Krone und das Preisgeld von 100.000 Euro. Im Rennen sind Lilly Becker, Pierre Sanoussi-Bliss, Edith Stehfest, Timur Ülker und Alessia Herren. Wer wird es am Ende sein?

Weiterlesen »

NFL: Freundin (24) von Football-Trainer (72) überrascht Fans bei Miss-WahlSie ist die Freundin von Football-Legende Bill Belichick. Jetzt überraschte Jordon Hudson ihre Anhänger ...

Weiterlesen »