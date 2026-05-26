Giersch: Ein heimisches Wildkraut mit erstaunlichen Nährwerten

Giersch ist ein heimisches Wildkraut, das direkt vor unserer Nase wächst. Er liefert Vitamin C, Vitamin A und besonders auffällig den Vitamin-C-Gehalt. In der Küche lässt sich Giersch flexibel verwenden.

Viele Gartenbesitzer bekämpfen Giersch , aber als Ernährung swissenschaftlerin ist klar, dass man ihn essen sollte. Giersch ist ein heimisches Wildkraut mit erstaunlichen Nährwerten, das direkt vor unserer Nase wächst.

Er findet sich im Garten, im Wald, auf Wiesen und an Flussufern und kann von Februar bis Dezember gesammelt werden. Beim Erkennen hilft die "Drei-drei-drei"-Regel: Die Blätter sind dreigeteilt, die Blattgruppen oft noch einmal dreigeteilt und der Stängel ist dreikantig. Von Mai bis September zeigt er kleine weiße Blüten in flachen Dolden. Es ist wichtig, Verwechslungsgefahr mit giftigen Doldenblütlern wie Hundspetersilie zu beachten.

Entscheidend sind die inneren Werte von Giersch: Er liefert Vitamin C, Vitamin A und besonders auffällig den Vitamin-C-Gehalt: Pro 100 Gramm stecken 201 Milligramm des Vitamins in dem Kraut - doppelt so viel wie in Grünkohl. Und es reichen bereits 50 Gramm, um den Tagesbedarf zu decken. In der Küche lässt sich Giersch flexibel verwenden. Vor allem die jungen Blätter sind interessant.

Sie sind zart, schmecken leicht nussig und erinnern an Petersilie, Karotte oder Spinat. Giersch passt deshalb zu Salat, fein gehackt in Kräuterquark oder untergemischt in Suppen und Gemüsepfannen. Auch als Spinatersatz eignet sich das Wildkraut





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