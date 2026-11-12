Giftalarm in der Synagoge Gießen nach antisemitischem Brief

Feuerwehr und Polizei sichern die Synagoge in Gießen nach Fund eines verdächtigen Briefes mit Substanz. Alle Anwesenden werden evakuiert und kontrolliert.

Die Synagoge in Gießen musste am Donnerstag nach Entdeckung eines bedrohlichen Briefes und einer darin gefundenen verdächtigen Substanz geräumt werden. Die Polizei bestätigte die Meldung des Hessischen Rundfunks über einen antisemitischen Inhalt, der eine konkrete Gefahr für die Gesundheit der Anwesenden darstellen könnte.

Einsatz der Feuerwehr und Evakuierung

Die Feuerwehr Gießen führte stundenlange Such- und Sicherheitsarbeiten im Inneren des jüdischen Gebetshauses durch. Die Einsatzkräfte trugen dabei komplette graue Schutzanzüge, um sich vor potenziellen Giftstoffen zu schützen. Kameraden der Feuerwehr bauten ein spezielles Kontaminationszelt auf, um den Umgang mit der verdächtigen Substanz sicher durchzuführen. Der Kirchenplatz, der Brandplatz sowie Teile des Marktplatzes wurden zeitweise für den öffentlichen Verkehr gesperrt.

Also read US-Zeitung veröffentlicht wohlwollenden Brief Trumps an Biden

Ein Einsatzleiter begleitete insgesamt 26 Personen bei der Evakuierung aus dem Gebäude. Vier dieser Personen wurden anschließend medizinisch untersucht, um auszuschließen, dass sie mit der unbekannten Substanz in Kontakt gekommen sind. Die Behörden stellten jedoch klar, dass für Anwohner und zufällige Passanten in der Umgebung keine Gefahr bestand.

Polizeiliche Lage und Kontext

Eine Sprecherin der Polizei teilte mit, dass die genaue Natur der Substanz noch nicht bekannt sei. Trotz der offenen Fragen betonte die Behörde, dass die Lage unter Kontrolle sei. Es besteht noch keine Gewissheit darüber, ob der Brief tatsächlich giftige Inhaltsstoffe enthielt. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die Identifizierung der Substanz und die Klärung der Umstände des Versands.

Advertisement

Dieser Vorfall steht in einem beunruhigenden Kontext für die jüdische Gemeinde in Gießen. Im September hatte das Landgericht Gießen einen 33-Jährigen in die Psychiatrie eingewiesen. Dieser war bereits im Januar für Vorfälle in der Synagoge in Erscheinung getreten, bei denen er Müllcontainer im Eingangsbereich in Brand gesetzt und mutmaßlich den Hitlergruß gezeigt hatte.

Folgen und Sicherheit

Die Sicherheitsmaßnahmen der letzten Tage zeigen die hohe Sensibilität der Behörden bei solchen Vorfällen. Die Synagoge bleibt weiterhin ein zentraler Punkt der Aufmerksamkeit und des Schutzes. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um Aufklärung über die Absichten des Täters zu gewinnen und potenzielle weitere Bedrohungen auszuschließen.