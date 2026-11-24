Eine Person zeigte Vergiftungszeichen, die Straße wurde gesperrt. Was die Messgeräte der Feuerwehr ergaben.

Giftgasalarm in Eilbek: In einem Mehrfamilienhaus an der Schellingstraße besteht Verdacht auf den Austritt von Kohlenmonoxid. Die Feuerwehr hat das Gebäude evakuiert. Nach MOPO-Informationen hatte eine Person Anzeichen einer Vergiftung mit dem geruchlosen, potenziell tödlichen Gas gezeigt.

Die Feuerwehr rückte an und brachte alle Bewohner des Gebäudes ins Freie. Die Polizei sperrte die Straße ab. Die Messgeräte zum Aufspüren von Kohlenmonoxid schlugen einem Sprecher der Feuerwehr zufolge jedoch zunächst nicht an. Die Maßnahmen seien zwar noch nicht abgeschlossen, es sei aber unwahrscheinlich, dass es tatsächlich zu einem Gasaustritt gekommen sei.

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