Giftiger Chemikalienunfall im Chempark Dormagen: 17 Mitarbeiter verletzt

Im Chempark Dormagen kam es zum Austritt einer phosgenhaltigen Flüssigkeit. 17 Mitarbeiter wurden verletzt, Sicherheitsmaßnahmen griffen, und die Phosgen-Wolke wurde gestoppt. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Beim Austritt einer giftigen Chemikalie im Chempark Dormagen wurden zahlreiche Mitarbeiter verletzt und befinden sich derzeit in ärztlicher Behandlung. Nach Angaben des Chemparks handelt es sich bei dem ausgetretenen Stoff um eine phosgenhaltige Flüssigkeit.

Eine Sprecherin erklärte, sie wisse nicht, ob die Mitarbeitenden den Stoff eingeatmet hätten. Im unmittelbaren Bereich tragen die Mitarbeiter alle Phosgen-Warnplaketten, die eine Kontamination mit Phosgen anzeigen, und diese haben angeschlagen. Phosgen ist ein hochgiftiges Gas, das bereits im Ersten Weltkrieg als chemische Kampfstoff verwendet wurde. Die für einen solchen Fall vorinstallierten Sicherheitsmaßnahmen zur Neutralisierung des Stoffes hätten sofort gegriffen, so der Chempark.

Dazu sei eine Dampf-Ammoniak-Wand ausgelöst worden, durch die die Phosgen-Wolke schnell gestoppt wurde. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei Köln hat Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Die Kollegen der Kriminalpolizei sind vor Ort, um sich ein Bild der Lage zu machen.

Medien berichteten zunächst von 19 Betroffenen, die vorsorglich ins Krankenhaus gekommen seien, wobei niemand in Lebensgefahr schwebe. Später teilte der Arbeitgeber mit, dass 17 Mitarbeiter verletzt wurden. Der Chempark betonte, dass die Sicherheitsmaßnahmen funktioniert hätten und keine Gefahr für die Umgebung bestanden habe. In den angrenzenden Wohngebieten wurden kontrolliert und es wurden keine Auffälligkeiten festgestellt.

Allerdings könnten Anwohner möglicherweise den Ammoniak gerochen haben, der einen sehr starken und schlechten Geruch verbreite, aber unschädlich sei. Das ist nicht schlimm, versicherte die Sprecherin. Phosgen wird unter anderem genutzt, um Vorprodukte für Pflanzenschutzmittel und Pharmazeutika herzustellen. Im Chempark sind rund 70 Unternehmen aus der Chemiebranche mit Produktionsanlagen angesiedelt.

Der Vorfall wirft Fragen zur Arbeitssicherheit in der chemischen Industrie auf und wird von den Behörden weiter untersucht





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