Die Söhne von US-Präsident Trump haben ein Portfolio an Startups im Bereich Verteidigungstechnologie aufgebaut, die von neuen Prioritäten und Ausgaben des Pentagons profitieren. Nun soll ein Darlehen der Regierung bevorstehen, die alles Bisherige in den Schatten stellen würde.

Die Söhne von US-Präsident Trump haben ein Portfolio an Startups im Bereich Verteidigungstechnologie aufgebaut, die von neuen Prioritäten und Ausgaben des Pentagon s profitieren. Nun soll ein Darlehen der Regierung bevorstehen, die alles Bisherige in den Schatten stellen würde.

Das US-Verteidigungsministerium erwägt offenbar ein Darlehen in Höhe von 15 Milliarden Dollar an ein Startup in Kalifornien, an dem die Investmentfirma von Donald Trump Jr. Anteile hält. Derzufolge wäre dies eines der größten Staatsdarlehen in der Geschichte der USA und fast doppelt so hoch wie der Gesamtwert des Unternehmens "Hadrian Automation", dem das Geld zugutekommen soll. Laut "ProPublica" handelt es sich bei dem Startup um ein Rüstungsunternehmen mit bislang wenig Erfahrung.

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"Hadrian Automation" habe in den vergangenen Monaten mehr als eine Milliarde Dollar an privaten Investitionen angezogen. Es verspricht, Fabriken zu bauen, in denen Roboter mithilfe Künstlicher Intelligenz Präzisionskomponenten für die Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- sowie andere Branchen effizienter herstellen. Das Unternehmen teilte mit, dass an der letzten Finanzierungsrunde auch "maßgeblich 1789 Capital" beteiligt gewesen sei.

Trump Jr. trat der Investmentfirma als Partner bei, nachdem sein Vater im November 2024 erneut zum US-Präsidenten gewählt worden war. 1789 Capital investierte bereits 2025 in das Unternehmen. Ein Sprecher erklärte, die Investmentfirma halte eine "Minderheitsbeteiligung" an "Hadrian Automation". Die genaue Höhe des Anteils wurde jedoch nicht offengelegt. Dem Bericht zufolge ist das potenzielle Darlehen zehnmal so hoch wie das größte Geschäft, das das Pentagon im Zuge einer jüngsten Kreditvergabewelle abgeschlossen hat.

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Laut Unterlagen des Pentagon, welche die Recherche-Plattform einsehen konnte, würde ein Darlehen an Hadrian dazu dienen, in Zusammenarbeit mit anderen Rüstungsunternehmen und möglicherweise auch Unternehmen aus der Privatwirtschaft ein Dutzend "automatisierte Fabriken" zu errichten und so die Produktion von Munition, Drohnen und anderer Ausrüstung auszuweiten. Das US-Militär kämpft wegen der Kriege in der Ukraine und im Iran mit einem erheblichen Mangel an bestimmten Munitionsarten. Es sei jedoch unklar, ob die Fabriken gerade diese Engpässe beheben sollen, hieß es.

Der Umfang und die Struktur des Geschäfts würden laut "ProPublica" eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen dem Unternehmen und der US-Regierung schaffen, die Richtlinien zum Schutz von Steuergeldern zuwiderlaufen könnte. Demnach würde die Regierung Steuergeld einsetzen, um ein junges und unerprobtes Rüstungsunternehmen massiv auszubauen, dem sie anschließend vermutlich Aufträge erteilen würde - und damit im Grunde Geld an das Unternehmen zahlen, mit dem es das Darlehen zurückzahlen könnte. Ein Sprecher des Pentagons erklärte, das kein Unternehmen Vorzugsbehandlung erhalte.

Außerdem sei der Deal mit "Hadrian Automation" noch keine beschlossene Sache. Die US-Demokraten, die im Januar die Mehrheit in beiden Kammern des US-Kongresses übernehmen, haben bereits Korruptionsuntersuchungen gegen die Trump-Familie angekündigt. Dabei geht es um mögliche Interessenkonflikte bei der Vergabe staatlicher Aufträge und Fördermittel. Nach Recherchen der "Washington Post" haben Trumps Söhne, Donald Trump Jr. und Eric Trump, ein Portfolio an Startups im Bereich Verteidigungstechnologie aufgebaut, die von neuen Prioritäten und Ausgaben des Pentagons profitierten.

"Die Unternehmen haben seit den Investitionen der Söhne zusammen mindestens 3,2 Milliarden US-Dollar an direkten Regierungsaufträgen generiert und weitere 3,1 Milliarden US-Dollar an zukünftigen Vertragsoptionen gesichert", hieß es in der Recherche vom Juli.