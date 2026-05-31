Gigantischer Buckelwal wird auf Anholt ans Ufer geschleppt - Aufregung, Geruch und medizinische Untersuchung

Auf der dänischen Insel Anholt wurde der Kadaver des Buckelwals Timmy mit einem Unimog an den Strand gezogen. Die aufwendige Bergung, der starke Gestank und die geplante Obduktion sorgen für Diskussionen unter Einheimischen und Behörden.

Auf der dänischen Urlaubsinsel Anholt ist am Samstag ein außergewöhnlicher Vorfall passiert: Der Kadaver eines erlegten Buckelwal s, den Einheimische liebevoll Tim Timmy nannten, wurde mit einem Unimog und einem Stahlseil vom Strand ins flache Wasser gezogen und anschließend wieder an Land geschleppt.

Die Bergungsaktion, die rund zwei Stunden dauerte, war ein logistisches Kunststück. Nach dem Aufsetzen des Wals im seichten Wasser mussten drei Arbeiter nach einem festen Rhythmus zwischen Fahrzeug, Seil und Tier umschalten, um das massive Tier Stück für Stück über den sandigen Strand zu ziehen. Jede Bewegung wurde sorgfältig kontrolliert, um zu verhindern, dass Schwanz und Körper des riesigen Säugetiers auseinanderrissen werden.

Schließlich hinterließ der Wal eine tiefe, schluffartige Spur im Sand, die an einen gigantischen, vom Wasser gerückten Seeungeheuer erinnerte.



Die Ankunft des Kadavers zog schnell große Aufmerksamkeit auf sich. Journalisten, Fotografen, Vertreter von Naturschutzbehörden und rund dreißig neugierige Besucher versammelten sich am Strand, der normalerweise von Touristen frequentiert wird und in der Nähe eines Campingplatzes liegt. Während einige Inselbewohner die Bergung als notwendige Maßnahme zur Untersuchung des verstorbenen Tieres begrüßten, äußerten andere Missfallen.

Der Geruch, den der Wal verströmte, wurde von Anwohnern als "wie toter Fisch, der lange in der Sonne liegt" beschrieben und brachte Beschwerden über die hygienische Belastung des beliebten Badebereichs mit sich. Die Behörden reagierten schnell, indem sie den Kadaver mit rotem und weißem Flatterband absperrten und die Öffentlichkeit vor einem zu nahen Kontakt warnten. Der Anlass für diese Warnungen ist das mögliche Vorhandensein von Krankheitserregern.

Fachleute des Naturschutzes sicherten die Barten des Wals - die Hornplatten im Oberkiefer - behutsam ab und transportierten sie in einer Baggerschaufel zur späteren Analyse.



Bis zum kommenden Donnerstag bleibt der Wal am Strand liegen, während Tierärzte, Veterinärmediziner und weitere Experten die Obduktion planen. Die Untersuchung soll am Freitagnachmittag beginnen und voraussichtlich etwa sechs Stunden in Anspruch nehmen. Ziel ist es, Aufschluss über die Todesursache zu erhalten und mögliche Krankheitsherde zu identifizieren, die für andere Meeressäuger gefährlich sein könnten.

Die Behörden hoffen, dass die gewonnenen Erkenntnisse nicht nur das Schicksal von Timmy erklären, sondern auch zur Prävention ähnlicher Vorfälle in der Nordsee beitragen. Gleichzeitig bleibt die Diskussion um die Balance zwischen öffentlicher Neugier, touristischer Nutzung des Strandes und dem notwendigen Respekt gegenüber einem so imposanten, aber nun leblosen Lebewesen bestehen





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