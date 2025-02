Gigi Hadids süße Einblicke in das Leben mit Khai

Das Supermodel Gigi Hadid teilte auf Instagram seltenen Einblicke in ihr Leben mit ihrer vierjährigen Tochter Khai Malik. Die Fotos zeigen sie und ihre Tochter in zahlreichen schönen Momenten, wie in einer Schmetterlingsausstellung, beim Spielen mit einem Pferd und beim Sightseeing.

Gigi Hadid (29) gewährte ihren Followern auf Instagram einen seltenen Einblick in ihr Leben mit ihrer Tochter Khai Malik (4). Das Supermodel teilte eine Reihe von Fotos, die sie und ihre vierjährige Tochter in verschiedenen Momenten zeigen. Die Bilder stammen aus dem Ende des letzten Jahres, wie Gigi erklärte: „Ein paar Sachen, die ich am Ende von '24 teilen wollte, aber dann hatte ich Anfang des Jahres die Grippe.

“ Khai, die Gigi gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Zayn Malik (32) großzieht, stand dabei besonders im Mittelpunkt. Auf den Fotos ist Khai an verschiedenen Orten zu sehen, wie zum Beispiel in einer Ausstellung über Schmetterlinge, beim Spielen mit einem Pferd und beim Sightseeing mit ihrer Mutter. Die Kleine trug dabei ein charmantes Outfit mit Kirschmuster und präsentierte in mehreren Bildern ihre geflochtenen Zöpfe. Auch Gigi selbst glänzte in einigen der Bilder mit ihrer für sie typischen Eleganz und ihrem unverkennbaren blonden Bob. In ihrem Beitrag schrieb die 29-Jährige weiter, dass sie sich „sehr gesegnet“ fühle und fügte hinzu: „Sende Liebe, wo auch immer ihr seid.“ Gigi und Zayn, die seit der Geburt ihrer Tochter 2020 gemeinsame Eltern sind, bemühen sich, Khai ein Leben abseits des Rampenlichts zu ermöglichen. Trotz ihrer Trennung arbeiten sie eng zusammen, um das Beste für ihre Tochter zu erreichen. Gigi, die als Supermodel weltweit Aufmerksamkeit erhält, hat bereits in der Vergangenheit betont, dass Khai ihr größter Schatz sei. Schon vor Khais Geburt hatte sie sich in Interviews offen über ihre Vorfreude auf das Muttersein gezeigt. Zayn, ehemaliges Mitglied der Boyband One Direction und erfolgreicher Solo-Künstler, hält sich in den sozialen Medien eher zurück, wurde jedoch bereits öfter beim Familienalltag mit seiner Tochter gesichtet





