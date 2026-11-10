Gina H. zu lebenslanger Haft verurteilt - Mord an dem achtjährigen Fabian

Das Landgericht Rostock verurteilte Gina H. wegen Mordes an dem achtjährigen Fabian aus Güstrow zu lebenslanger Haft. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Das Landgericht Rostock hat Gina H. (30) aus Reimershagen am 10. November 2026 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht ist überzeugt, dass Gina H. den achtjährigen Fabian aus Güstrow am 10. Oktober 2025 getötet hat. Als Motiv nennt das Gericht, dass Fabian ihrer Beziehung mit dem Vater des Kindes, Matthias R. (35), im Weg stand.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung kann noch Revision einlegen. Damit ist der Fall Gina H. trotz des Schuldspruchs noch nicht vollständig abgeschlossen, und die weitere juristische Auseinandersetzung bleibt offen.

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Mord an Fabian in Güstrow: Die Kernfakten des Urteils

Das Landgericht Rostock sieht den Mord an Fabian als erwiesen an und hat Gina H. dafür zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Tat wird auf den 10. Oktober 2025 datiert, das Urteil wurde am 10. November 2026 verkündet.

Die Richter begründeten den Schuldspruch mit dem Beziehungskonflikt zwischen Gina H. und Matthias R. Nach Darstellung des Gerichts stand der Junge der Beziehung im Weg. Gina H. wird damit als Täterin einer Tat gesehen, die sich gegen ein Kind richtete, das in ihrem persönlichen Umfeld lebte.

Gina H. war zuvor vor allem als Pferdemädchen, Mutter, Hobby-Model und Frührentnerin bekannt. Mit dem Urteil wird das Wort Kindermörderin nun dauerhaft mit ihrem Namen verbunden bleiben.

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Kindheit der Schwestern bei den Großeltern in Reimershagen

Gina H. wuchs gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester in Reimershagen in Mecklenburg-Vorpommern auf, nachdem die beiden im Grundschulalter aus Niedersachsen zu ihren Großeltern gezogen waren. Warum sie ohne Mutter und Vater aufwuchsen, ist laut Bericht nicht eindeutig geklärt.

Es existieren zwei unterschiedliche Versionen zur Erklärung. Nach der einen soll die Mutter drogenabhängig gewesen sein und deshalb nicht für die Kinder sorgen können. Nach der anderen soll die Mutter schwer an Krebs erkrankt gewesen sein. Auf dem Papier haben Gina H. und ihre Schwester denselben Vater, doch dazu gibt es unterschiedliche Aussagen. Keiner dieser Männer spielte nach dem Bericht eine Rolle im Leben der Kinder.

Die Schwestern wuchsen bei den Großeltern wie Freundinnen auf und machten fast alles zusammen. Später bekamen beide je ein Kind. Die jüngere Schwester geriet jedoch immer wieder mit der Großmutter aneinander, fühlte sich von ihr ungeliebt und warf ihr vor, die Schwestern von ihrer Mutter getrennt zu haben. Schließlich brach der Kontakt zwischen Gina H. und ihrer Schwester ab. Gina H. übernahm laut ihrer eigenen Aussage vor Gericht die Pflege ihrer Großeltern.

Beziehung zu Matthias R. und Kontrollverhalten

Gina H. und Matthias R. kamen im Jahr 2021 zusammen. Matthias R. brachte nach den Schilderungen das Geld nach Hause und kümmerte sich sowohl um die Pferde als auch um den gemeinsamen Sohn Fabian. Laut zahlreichen Sprachnachrichten war er ihre große Liebe.

Die Beziehung war nach Angaben der Beteiligten von Eifersucht und Kontrollzwang geprägt. Matthias R. soll Gina H. abends sein Handy gezeigt haben müssen. Zudem soll er ihr Bescheid gegeben haben, wenn er zum Zahnarzt fuhr oder seinen Arbeitsplatz verließ, um sich etwas zu trinken zu holen. Er selbst vermutete, Gina H. habe eine Spyware auf seinem Handy installiert. Außerdem soll er nicht mit anderen Frauen sprechen dürfen. Nach vier Jahren kam es zur Trennung.

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Während dieser Zeit schrieb und redete Gina H. laut Bericht mit vielen anderen Männern. Zeugen zufolge sollen diese Männer ihre Lakaien gewesen sein. Einer soll bei einem Satteldiebstahl Schmiere gestanden haben, ein anderer soll bei den Pferden geholfen haben und wieder ein anderer soll ihre Beziehungsprobleme angehört haben.

Männerkontakte und Vorwürfe rund um Gina H.

Gina H. selbst äußerte sich dazu offen und beschrieb, dass sie festgestellt habe, wie leicht es sei, Männer mit einfachsten Mitteln zu beeindrucken. Nach ihren Worten wisse sie, dass eine kurze Hose und ein tieferer Ausschnitt ausreichen, um alles zu bekommen.

Ihrem Nachbarn Olaf K. (58) soll sie mit Nacktbildern Avancen gemacht haben. Einem Mathelehrer (70) schickte sie nach dem Bericht ebenfalls regelmäßig Fotos in Dessous. Der Lehrer antwortete mit Nachrichten, in denen er ihr eine gute Nacht wünschte und ihre Ausstrahlung lobte. Die Videos, die im Umfeld von Gina H. kursieren, zeigen zudem eine Seite, die nicht zu ihrem Bild als Pferdeliebhaberin passt. Darin soll sie ihre Stute mit einer Gerte und den Händen schlagen, mit dem Fuß in den Bauch treten und dabei herumbrüllen.

Pferde als Lebensmittelpunkt und Folgen des Urteils

Gina H. bezeichnete ihre Pferde mehrfach als ihre Familie. Ihre Liebe zu Tieren begann mit dem ersten Pferd, das ihre Großeltern ihr kauften. Als ihr Pferd Tiffy im Mai 2025 bei einer Kutschfahrt in der ersten Maihitze an einem Aortaabriss starb, brach für sie nach eigener Darstellung eine Welt zusammen. Das Veterinäramt untersagte schließlich eine Beerdigung im Garten.

Zuletzt hielt Gina H. fünf Pferde, darunter zwei Ponys, einen Norweger, ein polnisches Wildpferd und eine große Schimmelstute namens Cleo. Mit Cleo trat sie bei Springreitturnieren an. Mit dem nun rechtskräftig zu prüfenden Urteil stehen die Tiere und die Familie in der Region nun in einem völlig neuen Licht.

Das Landgericht Rostock hat das Urteil am 10. November 2026 gesprochen. Die Verteidigung kann Revision einlegen, bis dahin gilt der Schuldspruch nicht als endgültig. Die weitere Entwicklung des Verfahrens hängt davon ab, ob die Verteidigung diesen Schritt geht.