Gina H. zu lebenslanger Haft wegen Mordes an 8-jährigem Fabian verurteilt

Das Landgericht verurteilt Gina H. wegen der grausamen Tötung des achtjährigen Fabian aus Mecklenburg-Vorpommern. Das Urteil ist mit Revision angefochten.

Das Landgericht hat Gina H. (30) zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mord es an dem achtjährigen Fabian verurteilt. Die Tat geschah am 10. Oktober 2025 in der Region um Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern. Das Urteil stellt das Ende eines belastenden Verfahrens dar, das über 35 Prozessstage andauerte und zahlreiche schockierende Enthüllungen zutage förderte.

Die Tötung und die Beweise im Prozess

Fabian wurde am 10. Oktober 2025 spurlos aus der Wohnung seiner Mutter Dorina L. (32) entführt. Seine Leiche wurde erst vier Tage später am Ufer eines Tümpels gefunden. Das Kind war erstochen und anschließend angezündet worden. Gina H., die Freundin des Vaters, hatte die Tat begangen und die Leiche gefunden. Das Gericht erkannte besondere Schwere der Schuld an.

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Die Ermittlungen zeigten, dass Gina H. Fabians Vater Matthias R. (35) ausschließlich für sich beanspruchen wollte. Der fortgesetzte Kontakt des Vaters zu seiner Ex-Partnerin und dem Sohn störte die Angeklagte zutiefst. Der Streit um die Aufteilung der Aufmerksamkeit führte zur Tathandlung. Das Gericht stufte die Tat als vorsätzlichen Mord ein, da sie aus niedrigen Beweggründen begangen wurde.

Psychologische Probleme und Vorgeschichte der Angeklagten

Gina H. litt bereits lange vor der Tat an psychischen Erkrankungen. Ein Psychologe attestierte ihr eine soziale Phobie und eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ihre Ausbildung zur Autolackiererin brach sie ab. Bei früheren Arbeitgebern zeigte sie Unzuverlässigkeit und beging Diebstähle. Sie wurde frühverrentet, als sie sich noch in den frühen Zwanzigern befand.

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Im August 2025 brach die Beziehung zu Fabians Vater zusammen. Alkohol, Eifersucht und Kontrollzwänge trugen zur Eskalation bei. Als sich die beiden kurzzeitig wieder näher kamen, blieb der Konflikt um den Jungen bestehen. Gina H. entschloss sich, das Problem durch die Beseitigung des Kindes zu lösen. Ihre dunklen Haare im Gerichtssaal standen im Kontrast zu ihrem strohblonden Aussehen zur Zeit der Tat.

Das Verhalten des Vaters und der Zeugen im Gerichtssaal

Matthias R. weigerte sich, dem Gericht bei der Wahrheitsfindung zu helfen. Er erinnerte sich angeblich nicht an wichtige Details eines Streits vor der Entführung. Ein Telefongespräch am Tag der Tat wurde von ihm nicht korrekt wiedergegeben. Stattdessen verteidigte er Gina H. öffentlich und behauptete, sie sei unschuldig. Freunde nannten ihn wegen seines Geburtstags am 20. April "Adi".

Der Vater half der Angeklagten sogar bei der Arbeit mit deren Pferden. Er besuchte sie regelmäßig im Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen des Verdachts der Falschaussage gegen Matthias R. Er schwärmte im Prozess für die Frau, die seinen Sohn getötet hatte. Diese Haltung schockierte die Anwesenden und den Richter Holger Schütt, der um Hilfe flehte.

Auswirkungen auf die Familie und das weitere Verfahren

Auch die Großmutter des Opfers verhielt sich auffällig distanziert. Bei ihrer Befragung trug sie ein provokantes T-Shirt. Auf die Frage des Richters, ob sie nicht mehr erfahren wolle, sagte sie, sie wolle nichts wissen. Weitere Zeugen, die der Angeklagten nahestanden, riefen ebenfalls nicht die Polizei, als sie die Leiche sahen.

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Gina H. legte gegen das Urteil Revision ein. Sie zeigte während der Verkündung kaum emotionale Reaktionen. Manchmal flüsterte sie zu ihrem Anwalt, das Urteil stimme nicht. Sollte die Revision abgewiesen werden, kann sie frühestens nach 15 Jahren Haft nicht auf freien Fuß kommen. Der Fall hat die Region wochenlang beschäftigt und Fragen nach dem sozialen Umfeld aufgeworfen.