Gina-Lisa Lohfink: Karriere, Fancci und Reality-TV Rückkehr

Gina-Lisa Lohfink arbeitet seit Ende 2024 für Fancci, gibt Auftritte bei GNTM, Kampf der Realitystars 2025 und Partnerschaften mit Promis bekannt.

Die in Seligenstadt geborene Gina-Lisa Lohfink bleibt ein feststehender Bestandteil der deutschen Unterhaltungsszene. Bekannt durch ihren Kultspruch bei Germany's Next Topmodel, hat die am 23. September 1986 geborene Moderatorin ihre Präsenz im Reality-Fernsehen kontinuierlich ausgebaut und diversifiziert.

Frühe Jahre und Model-Erfolge in Hessen

Gina-Lisa Lohfink absolvierte nach dem Schulabschluss zunächst eine Ausbildung zur Arzthelferin und arbeitete parallel als Fitnesstrainerin. Ihre Ästhetik führte sie zu regionalen Schönheitswettbewerben, wo sie den Titel Miss Frankfurt 2005 sowie Miss Darmstadt 2006 erringen konnte. Diese Erfolge legten den Grundstein für ihre spätere Karriere vor der Kamera.

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Ihr Durchbruch im Fernsehen erfolgte durch die Teilnahme an Germany's Next Topmodel, wo sie den zwölften Platz belegte. Trotz des nicht gewonnenen Titels prägte sie die Zuschauer mit ihrer offenen hessischen Art nachhaltig. Es folgten Auftritte in Formaten wie We are Family und der Serie Marienhof. Im Jahr 2010 veröffentlichte sie zudem ihre erste Single Alles klar.

Fancci Karriere und soziale Absichten

Seit Ende 2024 arbeitet Gina-Lisa Lohfink für die Erotikplattform Fancci. Ihr Fokus liegt dabei nicht auf der bloßen Darbietung vor der Kamera, sondern auf einer seriösen Rolle im Büroalltag des Unternehmens. Sie nutzt die Position, um nach eigenen Angaben ernstgenommen zu werden und professionelle Strukturen in ihrer Karriere zu etablieren.

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Ein zentrales Motiv für diese Zusammenarbeit ist der Wunsch, anderen zu helfen. Lohfink gibt an, dass sie aufgrund von Ausnutzung durch Männer und folgenden Gerichtsprozessen leidet. Die Hälfte der Einkünfte über Fancci soll dazu genutzt werden, Menschen zu unterstützen, die ähnliche negative Erfahrungen gemacht haben.

Reality-TV Auftritte und Beziehungsdynamiken

Gina-Lisa Lohfink ist seit Jahren eine feste Größe in Dating- und Reality-Formaten. Nach Treffen mit Ex-Freund Marc Terenzi bewarb sie sich 2008 nackt auf der Partnersuche bei Adam sucht Eva. Im Jahr 2021 trat sie bei Kampf der Realitystars an, wo sie im Wettbewerb um 25.000 Euro stand. In der 6. Folge musste sie die Sendung jedoch aufgrund einer Auseinandersetzung mit Ex-Bachelor Andrej Mangold verlassen.

Ihre Beziehungsbiografie umfasst mehrere Hochzeiten und Trennungen. Sie plante im Jahr 2011 eine Hochzeit in Las Vegas innerhalb von drei Monaten, sagte jedoch am Ende ja. Mit dem VfB-Stuttgart-Fußballer Arthur Boka war sie ebenfalls eine Zeit lang ein Paar, ehe die Beziehung auseinanderbrach. 2018 begegnete sie bei Adam sucht Eva Antonio Carbonaro, mit dem sie nur kurz zusammen war.

Gesundheitliche Herausforderungen und aktuelle Pläne

Neben ihrer Karriere thematisiert Lohfink offen gesundheitliche Probleme durch Schönheitsoperationen. Im Jahr 2023 ließ sie in der Türkei einen Eingriff am Po durchführen, der verunglückte. Durch ungleichmäßige Fettverteilung und Verklumpungen leidet sie unter chronischen Schmerzen.

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Im Jahr 2025 stellte sie sich dem Wettbewerb bei Kampf der Realitystars erneut. In Folge 7 schied sie aus dem Rennen aus, das von 49 weiteren Reality-TV-Stars begleitet wurde. Für 2026 plant die Moderatorin den Start in zwei neuen Formaten unter Palmen. Sie tritt als Spielerfrau in einer neuen Staffel auf und versucht ihr Glück mit dem ehemaligen Fußballer Arthur Boka. Ihre Präsenz in den Medien bleibt somit kontinuierlich und vielschichtig.