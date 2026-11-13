Die deutsche Sprinterin Gina Lückenkemper unterzeichnet einen Vertrag bis 2028 bei Eintracht Frankfurt. Der Wechsel dient der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles und markiert einen wichtigen Schritt für die Leichtathletik des Vereins.

Die schnellste Sprinterin Deutschlands, Gina Lückenkemper, hat ihre Karriere fortgeführt und sich einem der traditionsreichsten Sportvereine des Landes angeschlossen. Die 29-jährige Athletin unterschrieb einen Vertrag, der sie bis zum Jahr 2028 an Eintracht Frankfurt bindet. Mit diesem Schritt setzt die Top-Sprinterin klare Prioritäten für die Vorbereitung auf ihre vierten Olympischen Spiele, die im Jahr 2028 in Los Angeles stattfinden werden.

Vertrag bis 2028 sichert olympische Zielsetzung

Gina Lückenkemper war in den vergangenen Jahren unangefochten die führende deutsche 100-Meter-Läuferin. Ihre Leistungen bei internationalen Großereignissen unterstreichen ihre Klasse: Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris gewann sie mit der Staffel die Bronzemedaille. Dieselbe Platzierung konnte sie bereits bei den Weltmeisterschaften 2022 und erneut 2025Erringen. Auf europäischer Ebene krönte sie 2022 in München ihre Dominanz mit dem Titel der Doppel-Europameisterin. Durch den Wechsel zu Eintracht Frankfurt, den sie als die Hessen bezeichnet, will sie nun neue Titel auf nationaler Ebene gewinnen und sich optimal auf das nächste große Ziel einstellen.

Also read Bundespolitik: Koalition verschiebt Einführung von Zuckersteuer auf 2028

Bisheriger Sportlerlaufbahn und Erfolge

Die 12-malige deutsche Meisterin beendet damit eine Ära beim SC Charlottenburg, für den sie seit 2019 startete. Der Wechsel in die Mainmetropole ist strategisch klug gewählt, um die eigene Karriere für die kommenden Jahre zu strukturieren. Lückenkemper gab an, dass sie schnell die Gespräche mit dem Verein suchte, da Eintracht Frankfurt nicht nur im Fußball, sondern auch in der Leichtathletik eine große Tradition pflegt. Die Strahlkraft des Vereins beeindruckte sie sehr, und sie betont den Stolz, den Adler auf der Brust zu tragen, während sie auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2028 ist.

Advertisement

Präsident Mathias Beck feiert Verpflichtung

Für den Präsidenten von Eintracht Frankfurt, Mathias Beck, stellt die Verpflichtung einen großen Erfolg zum Start seiner zweiten Amtszeit dar. Der 55-Jährige hatte sich bereits vorher verpflichtet, den Leichtathletik-Bereich bei Eintracht weiter auszubauen. Er verweist dabei gern darauf, dass Eintracht der größte Mehrsparten-Sportverein der Welt mit einer angeschlossenen Profi-Fußball-Abteilung ist. Beck betonte, dass der Beitritt einer solchen herausragenden Sportlerin ein starkes Signal für die olympischen Sportarten und die Leichtathletik im Verein sende. Der Klub wolle den Spitzensport weiter ausbauen und fördern, weshalb die Entscheidung einer Athletin der internationalen Spitze für Frankfurt von großer Bedeutung ist.

Erholung nach Verletzung und Blick nach London

Der Wechsel kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Lückenkemper sich von gesundheitlichen Rückschlägen erholt. Bei der Europameisterschaft im August in Birmingham litt sie unter den Folgen eines Zeckenbisses, was sie körperlich schwächte. Dieses gesundheitliche Problem führte dazu, dass sie über die 100 Meter bereits im Halbfinale ausschied. Immerhin konnte sie mit der Mixed-Staffel noch die Silbermedaille gewinnen. Nun will sie bei Eintracht Frankfurt den Grundstein dafür legen, um in den kommenden Jahren wieder im Einzelwettkampf auf höchstem Niveau mitzumischen und ihre früheren Erfolge zu wiederholen.