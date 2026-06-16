Giorgia Meloni hört mit dem Rauchen auf: Italiens Ministerpräsidentin setzt ein starkes Zeichen

Giorgia Meloni hat beim G7-Gipfel in Frankreich von ihrem Entschluss erzählt, mit dem Rauchen aufzuhören. Die italienische Ministerpräsidentin hat damit ihre Gesundheit und das Wohlbefinden anderer im Auge.

Giorgia Meloni (49) hat es geschafft: Sie hat mit dem Rauchen aufgehört. Die italienische Ministerpräsidentin teilte ihren Kollegen beim G7-Gipfel in Frankreich mit, dass sie ihren Zigarettenkonsum eingestellt hat.

Als Bundeskanzler Scholz nachfragte, ob sie auch am Morgen eine Zigarette geraucht habe, antwortete Meloni: 'Nein, ich habe aufgehört.

' Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67) zeigte sich beeindruckt und spendete Applaus. Auch der Präsident des Europäischen Rates, António Costa (64), berichtete von seinem eigenen Erfolg beim Aufhören. Meloni ist jedoch nicht das erste Mal mit ihrem Zigarettenkonsum in den Schlagzeilen. Schon beim Gaza-Friedensgipfel in Scharm al-Scheich im Oktober 2025 wurde ihre Angewohnheit thematisiert. Die konservative Regierungschefin hatte damals zugesichert, mit dem Rauchen aufzuhören





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