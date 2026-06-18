Giovanni Reyna, US-Nationalspieler und Borussia Mönchengladbach, blickt auf seine Bundesliga-Saison zurück und setzt auf die Weltmeisterschaft als Karriere-Rettung.

Giovanni Reyna blickt auf seine Bundesliga -Saison zurück und setzt auf die WM als Karriere-Rettung . Der 23-jährige US-Nationalspieler hat in den letzten Spielen einen Aufschwung erlebt und hofft, dass er sich mit Top-Leistungen für die Startelf des Borussia Mönchengladbach qualifizieren kann.

Reyna war in der vergangenen Saison nicht zufrieden mit seiner Situation und seinen Einsatzzeiten, aber jetzt liegt sein Fokus auf der Weltmeisterschaft. Der Transfermarkt hat seinen Wert von 42 Millionen Euro auf nur vier Millionen Euro gesenkt, was Reyna zum Herausforderer im Konkurrenzkampf gemacht hat. Wenn er bei der WM nicht über seine aktuelle Joker-Rolle hinaus kommt, könnte der Klub ihn unterhalb des Einkaufspreises abgeben und so über vier Millionen Euro an Gehaltskosten einsparen.

Ex-Sportboss Roland Virkus hatte gehofft, Reyna wieder zum Leistungsträger aufzubauen, aber die Bilanz ist enttäuschend: nur 20 Pflichtspiele, davon keines über 90 Minuten, ein Treffer und eine Vorlage





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