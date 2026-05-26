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Giovanni Reyna im WM-Kader für die USA, weitere Bundesliga-Profis und Ex-Bundesliga-Spieler

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Giovanni Reyna im WM-Kader für die USA, weitere Bundesliga-Profis und Ex-Bundesliga-Spieler
Giovanni ReynaUSA-NationalmannschaftHeim-WM
📆26/05/2026 21:22:00
📰ransport
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Die USA-Nationalmannschaft hat ihren Kader für die Heim-WM bekannt gegeben. Giovanni Reyna, der aufgrund eines internen Konflikts bei der WM 2022 über seine Zukunft spekuliert hatte, steht im Kader. Zwei weitere Bundesliga-Profis und vier Spieler mit Bundesliga-Vergangenheit werden ebenfalls für die USA auflaufen.

Trotz des Konflikts bei der WM 2022 steht Giovanni Reyna im Kader für die Heim-WM. Zwei weitere Bundesliga-Profis und vier Spieler mit Bundesliga-Vergangenheit werden ebenfalls für die USA auflaufen.

Vier Jahre nach den Turbulenzen um den Offensivspieler bei der Endrunde in Katar gehört der 23-Jährige wieder zum Aufgebot, wie der Co-Gastgeber am Dienstag bekannt gab. Dazu sind mit seinem Klubkollegen Joe Scally und Malik Tillman ( Im Mittelfeld ruhen die Hoffnungen auf dem Ex-Schalker Weston McKennie, vorne soll der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic wirbeln. Mit Haji Wright und Ricardo Pepi stehen noch zwei weitere frühere Bundesliga-Profis im Kader

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Giovanni Reyna USA-Nationalmannschaft Heim-WM Bundesliga-Profis Ex-Bundesliga-Spieler

 

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