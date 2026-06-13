Giovanni Reyna: Tor und Baby-News - Ein unvergesslicher Abend für den Gladbach-Star

Giovanni Reyna erzielt bei der Heim-WM ein Tor und verkündet nach dem Spiel, dass er und seine Frau Chloe ihr erstes Kind erwarten. Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach zeigt sich in Topform und blickt voller Vorfreude auf die kommenden Aufgaben.

Es war ein magischer Abend für Giovanni Reyna , den Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach . Beim überzeugenden Sieg der US-amerikanischen Nationalmannschaft gegen einen starken Gegner im Rahmen der Heim-WM erzielte der 23-Jährige nicht nur ein Traumtor, sondern feierte auch einen ganz besonderen Moment abseits des Platzes.

Nach seinem Treffer schob Reyna den Ball unter sein Trikot und steckte den Daumen in den Mund - eine Geste, die sofort weltweit für Spekulationen sorgte. Wenig später bestätigte der gebürtige US-Amerikaner die freudige Nachricht selbst: Er und seine Ehefrau Chloe erwarten ihr erstes Kind. Die Emotionen waren überwältigend, sowohl für den Spieler als auch für die Fans, die seine Freude von den Rängen aus miterlebten.

Reyna erklärte nach der Partie, dass er die Nachricht schon seit einigen Monaten kannte und nur auf den perfekten Moment gewartet habe, um sie mit der Welt zu teilen. Dieser Augenblick war genau der Richtige: ein Tor vor heimischem Publikum, das die USA auf die Siegerstraße brachte. Sportlich lief für den Offensivspieler ebenfalls alles nach Plan. Mit seinem Treffer besiegelte er den deutlichen Erfolg der Amerikaner und sammelte dabei wertvolles Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.

Dabei ließ er auch keinen Zweifel an seiner Einstellung aufkommen: Ich bin immer zuversichtlich, daher war das für mich nie wirklich ein Problem, sagte Reyna selbstbewusst. Für ihn sei es ganz einfach: Was auch immer ich tun kann, um dieser Mannschaft zu helfen, werde ich tun. Nach einem schwierigen Jahr in der Bundesliga, in dem er mit Verletzungen und schwankenden Leistungen zu kämpfen hatte, könnte dieser Treffer genau zum richtigen Zeitpunkt kommen.

Reyna hatte in der vergangenen Saison bei Borussia Mönchengladbach oft angedeutet, welches Potenzial in ihm steckt, aber die Konstanz fehlte. Nun, mit dem Rückenwind eines Traumtors und der Vorfreude auf die Geburt seines ersten Kindes, scheint er bereit für einen Neuanfang. Die USA feiern einen Traumstart in ihre Heim-WM und werden nach diesem starken Auftritt von der Presse, von Stars und Fans gleichermaßen gefeiert. Doch lange ausruhen können sich die US-Boys nicht.

Bereits am Freitag geht das Turnier für das Team von Trainer Mauricio Pochettino in Seattle weiter, wo sie auf Australien treffen. Reyna wird dann mit doppelter Motivation auflaufen: als stolzer Vater in spe und als Spieler, der seiner Mannschaft auf dem Weg zum Titel helfen will. Die Konkurrenz ist gewarnt, denn wenn ein Spieler wie Reyna sowohl privat als auch sportlich im Flow ist, kann er Spiele im Alleingang entscheiden.

Die Gladbach-Fans daheim in Deutschland werden die Daumen drücken, dass ihr Star diese Euphorie mit in die Bundesliga-Rückrunde nimmt





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Giovanni Reyna Borussia Mönchengladbach US-Nationalmannschaft WM Nachwuchs

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vertane Chancen in der Sportstadt: Der Berliner Senat hat keinen Zug zum TorDie Hauptstadt kann Großevents, zeigt sich aber sportpolitisch unentschieden. Große Projekte stocken, der Breitensport steckt im Sanierungsstau. Zeit für einen Angriff!

Read more »

WM 2026 Aktion: 25 € Startbonus + 5 € pro Tor | finanzen.net ZEROJetzt kostenloses Depot bei finanzen.net ZERO eröffnen und 25 € Startbonus plus 5 € für jedes Tor der deutschen Nationalmannschaft sichern. Kein Tor-Limit. Jetzt Depot bei finanzen.net ZERO eröffnen.

Read more »

Nach Traumtor gegen Paraguay: Reyna verkündet VaterfreudenBeim 4:1 der USA gegen Paraguay setzt der Mittelfeldspieler mit seinem schönen Treffer den Schlusspunkt - und jubelt anschließend passend.

Read more »

Nach Traumtor gegen Paraguay verkündet Giovanni Reyna sein BabyglückMit unserem Live-Ticker zur Fußball-WM 2026 verpasst ihr nichts!

Read more »